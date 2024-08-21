石油能源普及後，巨型海上貨輪成為國際運輸主流，造就蓬勃的「海洋經濟」，香港、上海等大陸沿海城市乘勢而起，拉動鄰近地區成為經濟生產重心，相較之下，缺乏港口之便的內陸區域不免發展滯後。2013年中共總書記習近平提出「絲綢之路經濟帶」和「21世界海上絲綢之路」國家大戰略規畫，通稱「一帶一路」，除拓延海上經貿既有優勢外，更在古「絲綢之路」的基礎上提出以貨物流通、經貿合作為平台，與沿線各國共同推動建設與發展，不但使久處沉寂的南亞、中亞與歐洲內陸國看到突破的曙光，而大陸利用地理區位優勢陸海雙線推動經貿發展的高招，也讓歐美國家又羨又妒。隨著沿線鐵路及「中歐班列」的推進，去年「一帶一路」貿易額19.47萬億人民幣已占大陸進出口總額的46.6%，扣除東盟十國，中亞入歐沿線各國進出口占比高達19.6%，其中最關鍵的區域就是新疆。

新疆人口2600萬，面積166.49萬平方公里，相當於46個台灣，更有長達5000多公里的邊界線，分別與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等8國接壤，自古就是各民族交融往來的通道，並以天山、天池美景和哈密瓜、和闐玉等特色產品聞名。近年來拜多條高速公路完工通車之便，使新疆那拉堤草原、喀納斯湖、可可托海、喀什古城、帕米爾高原一躍而成熱門景點，台灣到新疆旅遊的人數成倍增長，僅今年上半年即達15萬人。新疆盛產石油和優質棉花、小麥、瓜果、番茄、辣椒、薰衣草、羊肉等，以往因地處偏遠發展緩慢，如今交通條件改善，且大力開發風、光、水電資源，用電成本低廉，漸獲投資者青睞。而大陸政府每年支持新疆建設超過5千億人民幣，又指定19個經濟實力強大的省市對口支援，大量人才、財政、物資投入加上「絲綢之路經濟帶」的加持，更使新疆發展突飛猛進。

8月上旬台企聯組織台商參訪新疆重要經貿設施，包括位於新疆首府烏魯木齊市的自貿區及綜合保稅區、伊犁哈薩克自治區首府伊寧市及霍爾果斯口岸，並參觀「中歐班列」運營現況，作為未來規畫參考。除了依託陸、空聯運優勢發展國際貿易、現代物流、先進製造、跨境電商已有相當成果的烏魯木齊市外，位於中國和哈薩克邊境的霍爾果斯市從古「絲綢之路」重鎮發展成大陸西北唯一集鐵路、公路、航空、管道、光纜、郵件「六位一體」的綜合性多功能口岸，最讓我們印象深刻。

目前「中歐班列」已有23條運營路線，輻射德國、波蘭、土耳其、俄羅斯等19個國家、23個城市。由內地各省市出發的貨運火車只要15天即可抵達中歐，需時為海運之半，費用與風險大幅降低。霍爾果斯口岸提供24小時通關服務，2023年由此經中亞抵達歐洲的火車超過1.44萬列，同比增長8.5%。歷史的「絲綢之路」曾因海洋經濟勃興而沒落，如今透過「中歐班列」重新串聯大陸內地14億人口的市場和由中亞到歐洲13億人口的潛力市場，彼此中轉連結，資源互補共濟，發展前景令人期待。

在大陸的台資企業70%為生產型企業，又多以外銷為主。眼前貿易保護主義抬頭，美國擴大對大陸產品加稅，歐洲也研擬跟進，大陸台資企業出口利潤降低，轉作內銷又面臨激烈競爭，頗有「山雨欲來風滿樓」之感，如果開拓「絲綢之路經濟帶」由中亞入歐沿線市場，並且跳脫傳統海運模式，利用廈門、武漢、重慶、成都、天津、鄭州、西安、黑河等城市陸上接駁「中歐班列」，或有助於突圍爭取生機。開發新市場需評估產品運輸效率、成本與可靠度，也需考量銷售渠道推廣的難易和匯率變動與收款安全，但我們確信此一市場潛力巨大，值得台商定點投入，深度發掘。我們特別注意的重點，包括：

一、新疆環境天然，汙染較少，適合發展有機食品或保健食品。台灣的精緻農業包括品種、育苗、加工、包裝、廢材回收、以及農機或食品加工機械製造均有良好發展機會。

二、從新疆到中亞各國的潛力市場不僅有助於台資企業加大出口，且此一陸上入歐通道可以和海運兩路並舉，提供最佳運輸效益。台資企業可在烏魯木齊、霍爾果斯保稅區及開發區成立前置倉庫集中發貨，提高效率並降低成本。初期並可與當地已有經驗的貿易夥伴合作或依託地方政府已規畫成熟的物流、貿易園區及金融和結算體系，逐步設立據點。此外，中亞入歐沿線電商銷售平台剛剛興起，如能結合大陸領先的直播模式推廣，將可事半功倍。

相較於台商深耕數十年的大陸東部沿海，以往遠在天邊的新疆如今在歷史機遇和地緣政治中漸露頭角。東方亮，西方也亮，這是大陸的平衡發展策略；對外，新疆是亞歐陸上「絲綢之路經濟帶」的樞紐；對內，新疆也是大陸發展大西部的核心，兩相交會，此刻就是新疆快速成長的起點，期待台商看準商機，及早布局。（作者為台企聯榮譽會長）

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