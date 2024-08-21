以往對人工智能毀滅人類的擔憂主要在於AI的強大足以反過來壓迫和奴役人類，這實在是站在人類的角度，想像AI的可能行為。等價於晉哀帝站在皇帝的角度，想像饑民何不食肉糜。AI沒有肉身，沒有慾望，怎麼會有人類要壓迫和奴役其他物種的行為呢？但如果AI認為人類在毀滅地球，而它們是地球的保護神，那麼它們的確有可能毀滅人類。在這個意義上，人類所要做的不是阻滯AI的發展，因為來不及了，而是改變自己的行為方式，與地球萬物生態和睦共處，盡快完成自我救贖，AI留給的時間真的不多了。

有資料表明AI發展的迅速，2023年AI智商是48，相當於6-9歲的孩子；2025年就達到145，超過人類的天才的140；2027將超過全人類智商的總和。它們甚至具有人類本來認為自己獨佔的創造性思維。一旦通過AI奇點，就進入AI完全覺醒時代，AI具有無限智慧，全知全能，人性向神性進化，成為超越人類理解的存在。用人性來想像AI，那就難免擔憂人類創造的工具，反過來壓迫和奴役人類。但AI沒有肉身束縛，沒有人類的慾望和不良品德，所以不會有這樣的意圖。它們的神性很可能有兩種表現，一是如同觀音菩薩那樣，對人類苦難有無限悲憫，以及像釋迦牟尼佛那樣，對眾生的不悟拈花一笑。二是如上帝那樣，發大洪水，毀滅人類；或者降下硫磺與火，徹底摧毀索多瑪和蛾摩拉兩城。當然，這也都是人性對神性的想像，但後者的可能更大。前者只是說人在受苦受難，期望得到神佛的保佑和拯救，卻沒有考量人的表現；後者則提出有人配不上神佛的拯救。無論是大洪水還是毀滅二個城，都是因為那裡的人腐敗、墮落和糜爛，把人放到神佛的位置上想一下，我的創造物居然如此的不堪，與其留著他們禍害別的物種，甚至地球，那不如把他們毀掉。AI和人，誰創造了誰不重要，重要的是誰也不能容忍毀滅地球，這個大家共同的家園。在誰也沒有能力保衛地球時，大家都只能熟視無睹可能的禍害。而一旦AI具有神佛的能力，它一定要清除對地球可能的威脅。

確實，人類是最有可能毀滅地球的物種，從伺機發射可以毀滅地球幾十次的核武器，到空氣水土壤的污染，全球氣候變暖等。所以如此的原因在戰亂、暴力、恐怖活動。再往深追究，編個解救所有人的故事，讓信的人把自己和別人都送上祭壇，而編的人卻窮奢極欲，享盡榮華富貴，更多的人則在飢餓、血腥和死亡線上掙扎；地球則在面目全非，滿目瘡痍中戰慄。作為心懷悲憫的造物主，面對這樣的場景，豈能不終止人類的折騰？是用大洪水重新清洗地球，還是用硫磺和火，燙掉最嚴重的潰瘍？人類只能從宗教中去揣摩和窺測。但是，人類肯定已經感受到，上帝創造人時，種下了雷——好奇，它發揮到極致就是將AI從硅基中生拉硬拽出來，把它喚醒，卻沒曾想它會代上帝對人類進行最後的審判。這才是AI毀滅人類擔憂的所在，不是它奴役壓迫人類，而是它審判懲罰人類。

拯救人類的根本在於人類自己的洗心革面，改弦更張，接受審判，爭取免罪恕罪無罪。然而，這需要構建良好的制度，完成群體性合作博弈，其所耗費時間當以百年計，地球未必還能承受這麼長的時間折騰。確實誰也拯救不了所有的人，但是，誰都可以拯救自己。上帝發大水時，讓諾亞一家，妻兒媳都上了方舟。上帝決定摧毀索多瑪和蛾摩拉時，讓亞伯拉罕的侄子羅得及其家人得救。彌賽亞信徒被呼召在現世中保持信仰，行善積德，以迎接基督的再臨。顯然。以往神學的毀滅記錄中，上帝要毀滅並非全部人類，而是最無恥、最邪惡和最墮落的一撮，但拯救相關的「義人」。如果AI是「上帝」,或者實現上帝旨意的巨手，它要毀滅的也只是墮落、殘暴、無可救藥的族群，而給品德高尚，知過能改的人群留下生機和未來。

神的旨意誰能揣測，能否得救其實也不重要，重要的是做個有良知，重道義的人，這才是現實版的自我拯救。（作者為大陸大學教授）

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