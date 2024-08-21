8月18日到20日，在越南最新一輪權力格局洗牌中取勝，先後當選為越南國家主席和越共中央總書記的蘇林，赴大陸進行履任新職後的首次出訪，藉以突顯其口中越南的對外政策裡「中國始終排在第一位」的「頭等優先」地位。

在越南已故前領導人阮富仲主政的13年裡，越南與中國大陸關係總體上被視為越南革新開放以來最和睦的時期。阮富仲一方面借鏡大陸的反腐整黨，在越共黨內也掀起轟轟烈烈的熔爐反腐運動，查處範圍幾乎上不封頂。

另方面，大陸自習近平主政以來，也益發看重中國和其他同由共產黨主政的社會主義國家間的「同志加兄弟」關係。除了經貿和基礎設施合作，中越的公共治理和政黨制度建設之互鑑交流也方興未艾。這些基礎，一定程度對沖了中越的海上主權爭議，和美越關係因經貿升溫及美國實施印太戰略而拉近所引致的對華挑戰。

然而，在阮富仲病況急轉直下的過去半年多，越南政壇動盪不斷。不論是阮富仲所挑選的越南前國家主席武文賞，還是同為接班梯隊重要成員的前國會主席王庭惠，都在反腐運動中因馭下不嚴等理由而請辭出局。特別是武文賞去年10月才以國事訪問的最高規格訪華，今年3月就被迫辭職；王庭惠緊接著在今年4月初訪華，同月底卻也面臨請辭命運，大陸官方雖然從未公開置評，但海內外觀察者卻咸為越南政壇鬥爭之激烈，甚至無暇顧及中方外交觀感的情狀而捏一把冷汗。

特別是7月18日越南官方承認阮富仲病重，需由反腐運動幹將出身的蘇林暫代指導越共黨務工作的關鍵時間點上，越南卻向聯合國提交了南海的外大陸架畫界案，尋求把基於越南領海基線畫設的大陸架構200海里進一步延伸。這一舉動旋即引起中方堅決反對，並指越南的畫界主張涵蓋南沙群島部分區域，侵犯中國的領土主權和海洋權益。

隔日，阮富仲就在河內病逝。半個月後，蘇林的權力地位大致底定，終於當選接棒成為越共中央新任總書記。

從反腐運動中的「刀把子」一路汰除對手，最後躍居越南最高領導人後，蘇林在首次訪華之行中，不斷複誦自己願繼承阮富仲遺志、遵循其所確立的對華友好道路，尋求北京投以信任眼光的姿態明顯。

對大陸來說，不介入他國他黨的內部事務既是辦事傳統，但也不能不警惕「親中」或「遠中」等標籤，動輒成為他方內部傾軋中互相指謫的藉口。

此次訪陸過程中，蘇林終於把具有戰略敏感性的兩條中越間可接軌的跨境鐵道項目提上合作日程。過去職務履歷僅在公安系統，甚少展露公開對華態度的蘇林本次甚至還提出，希望中越能合作建設一些可與兩國的政治互信程度相匹配、同時又能展現中國先進科技能力的大型指標性項目。

此話既出，除了跨境鐵路外，陸資當前在越南已落子多處的風電、太陽能光電、高速公路和城鐵軌道建設等投資項目，是否會很快增量提級，還是暫且維持現狀、以觀後勢發展，也可視為蘇林此次增信釋疑之旅能否見效的某種風向標。

（作者為資深媒體人）