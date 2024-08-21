民眾黨中評會議決，時任總幹事黃珊珊停權3年，財務長李文宗與端木正被開除黨籍，黃仍保立委資格，引發質疑，柯文哲並未對此評論，假帳風暴持續延燒。特別是日前台灣民意基金會公佈民調，民眾黨支持度有13.8％，雖只比上次下滑2.2％，但細部來看，大學以上教育程度者對其支持已大幅滑落，只有24.3％，輸給民進黨的33％及國民黨的32.8％ ; 白領階級對民眾黨的支持也敬陪末座，高階白領只有17.6％支持，輸給綠的34.6％與藍的23.8％，基層白領也只有19.4％的支持，一樣輸給民、國兩黨。兩個挺柯群體消風，當然和柯人設崩壞、跳脫藍綠的期待破滅、危機處理記者會的落漆有關，為今之計，或許柯暫辭黨主席，才是救亡圖存的唯一法門。

畢竟柯原本清廉及誠信的人設，最能吸引白領與知識份子力挺，但競選經費申報危機，就像駱駝背上的最後一根稻草，衝垮他最具區隔性優勢的人設，遑論還有北士科及京華城兩案，柯甚至被列為被告，接連的負面事件必導致這些群體對柯的負面印象累積。況且柯跳脫藍綠的主張，期待走出台灣政治的第三條路，原本也是圈粉的利器，但當民眾覺得其和藍綠都差不多時，對於支持柯與民眾黨勢必也會意興闌珊。

特別是12日危機處理記者會除了沒有掌握即時處理的原則，反而讓對黨不利的訊息主導網路社群，形成負面刻板印象外，會中也沒有明顯懲處失職人員，更遑論祭出有效的後續防堵方案 ; 有的只有切割及被認為甩鍋給會計師，連「善後小組」也是記者會後才建構，全無有氣魄的負責任態度，不僅無法滅火，反而變成提油救火、星火燎原 ; 而中評會黃珊珊只停權三年，未辭立委，更讓人質疑柯要黃負責善後小組，等於是對中評會下了指導棋，畢竟黃珊珊可為柯平衡黃國昌的權力，柯對黃珊珊又有相當信任，遑論假帳風暴柯還能用黃來擔任擋火牆的角色，「柯Ｐ保珊」或許真有一定脈絡可循。

是以，現階段柯與民眾黨幾乎沒有任何能鼓舞黨內士氣與凝聚向心的誘因，如此一來，不待綠軍強攻，自體崩解的風險都大增 ; 基於此，柯文哲還不如先暫辭黨主席，由黃國昌或蔡壁如這「倖存者」來代理黨主席，或是唯一活路。首先，柯暫辭主席能凸顯負責的態度，畢竟此風暴確實突顯出柯在用人與治理上有明顯局限性，辭主席負責確是必要之舉 ; 其次，此舉也能控制小草與基本盤再流失，只要柯能謙卑細膩地說明暫辭的原因，除能暫時止血外，更能形塑柯坦蕩蕩形象與反制外界持續對民眾黨凌遲。

最後，風暴與蔡壁如、黃國昌無關，況且黃具大聲量，蔡作為前核心幕僚又可以精準判斷柯的態度 ; 擇一代理主席也能夠讓黨務持續運作，就算柯仍遭遇司法衝擊，黨好歹已經先進行了損害控管，災後重建也相對容易些。此議絕非見縫插針或想裂解民眾黨，而是一種理性、權宜且能夠提早進行危機管控的不得不然。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）