過去一個月裡，美國大選有如坐雲霄飛車，經歷了戲劇性的轉折，包括拜登退選以及賀錦麗扶正。這些變化帶來了兩樣情：共和黨失落而焦慮，民主黨則士氣大振、氣勢上揚。本週登場的民主黨全代會勢將延續賀錦麗的蜜月期到九月初的勞動節假期，雖然選戰剩下不到八十天，最後的衝刺才將隨之登場。

雖然賀錦麗鼓舞了基層、喚起了鬥志，但這仍是一場五五波（neck-to-neck）的選舉。由於超過八成的美國選民不樂見「拜登對川普」的老舊戲碼，而賀錦麗的出線充分將這種不滿情緒快速轉換為莫名的鼓舞，不僅民主黨的選舉募款、選民登記、以及志工招募紛紛創下紀錄，掀起的「賀錦麗旋風」更改變了選戰主軸，從兩個八十歲老頭的戰爭演變成跨世代的競爭。但無論最後是誰勝出，美國因政治歧異、族群衝突所造成的社會裂痕，將是白宮新主人無法迴避的頭痛問題。

賀錦麗的蜜月期結束後，接連的正、副總統辯論，雙方勢將端出牛肉、直球對決。在「拜下賀上」的日子裡，賀錦麗最被外界詬病的就是她未能給媒體充足的機會，在政策及選戰演變上提出她的看法，川普戲謔她不懂國政，給了共和黨塑造她「無知無能」形象的機會。

芝加哥的全代會將通過民主黨的政策綱領，由於這些是在拜登還是黨提名人的時候所通過，賀錦麗可以發揮的空間有限，但凡事也不一定會「拜規賀隨」，包括上週提出的經濟政策，雖然保有民主黨「劫富濟貧」的傳統精神，而「壯大中產階級」的大傘涵蓋四十歲以下選民最關心的買房、養兒育女等切身議題，過去幾年年輕人或許對通膨、醫療費用的失望，民主黨及賀錦麗不能、也不敢讓他們在編織「美國夢」的路途上絕望。

對外關係上，尤其在中東及以色列的政策，賀錦麗可能與拜登做出區隔，就職後即可能限縮對以色列的支持，讓飽受戰爭煎熬的巴勒斯坦民眾得以喘息，這會對吸引年輕及特定族裔的選票有幫助。但在俄烏戰爭、美中政策上，賀錦麗將會大致遵循拜登政府的既定方針，加強對俄中當局的壓力，從對烏克蘭的援助到與中國的經貿戰，力道與作法變化都不大，同時對中國的人權會加強關注，用新的角度來管控這多元而複雜的雙邊關係。

雖然勢頭在民主黨及賀錦麗的身上，但薑是老的辣，川普並沒有提前「卸甲歸田」，在全國及搖擺州的民調雙方幾乎不分軒輊，勝負難分。但川普最大的敵人就是自己，尤其是那張嘴巴。雖然共和黨幕僚要他減少人身攻擊，但他總要占對手的便宜。若不及時改變策略，川普極可能輸掉更多「郊區女性」（suburban women）以及少數族裔的選票，離班師回朝的目標將更遙遠。這也說明了為何川普找一個年輕、但與他意識形態相同的范斯做搭檔，不論輸贏，范斯將會是他的路線繼承人，雖然黨內會有批評聲浪，但三年五載內川普的影響力還在，既然當不上王，就做個造王者，最少保障自己不會身陷囹圄。

（作者為誠豐研究暨諮詢中心執行長、加州大學柏克萊分校法學博士）