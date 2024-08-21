前交通部長李孟諺因婚外情火速辭職不久，立委林宜瑾疑似因助理費問題遭檢調搜索辦公室，兩人都屬賴清德總統長期共事或栽培的政治人物，不免讓人懷疑起因是「民進黨派系鬥爭，有人對賴清德展開反撲」？

雖然兩案發生時間相近，但檢調搜索前，必須累積夠多線索，才不會流於輕舉妄動，因此很可能早在520之前就有人告發，跟賴清德無關。至於婚外情，來自綠營內鬥的可能性幾乎是零，理由是那些親密照片若非當事人主動提供，他人是無法取得的；合理推測是，這跟前立委趙天麟的婚外情一樣，都是有人對愛情失望而展開報復。

前海基會董事長鄭文燦上月涉貪遭收押，有人也懷疑賴清德藉此整肅黨內競爭者，但兩者政治能量相差太多，實際上也不構成威脅。至於去年賴清德主導通過選罷法排黑金條款，因而導致黨內不同派系的黃承國無法參選後，就傳出前行政院發言人陳宗彥任職台南市府期間接受性招待，當時也有人懷疑是內鬥爆料。

類似陰謀論始終沒有間斷，乃因這是一種簡單又方便的歸因，就好像古人不了解為何打雷，便認為天上有雷公。陰謀論訴諸直覺，容易理解，因此信者恆信，難以說服。

林宜瑾遭搜索，最值得討論的是，何以形象不錯的立委，包括高虹安，都不免涉及此類案件？是否現行助理費制度其實是一個誘人入罪的設計？

歷年這類案件不外兩種，一是根本沒請助理，但以人頭報帳，二是有請助理，但申報費用便宜行事，名目不符。以前者來說，問題出在「論人計酬」，而後者則是「報帳繁瑣」，解決之道是把助理費當成民代薪資的一部分，由其全權處理，只須向選民公布帳目，而如果運用不當，就付出政治代價。

至於政務官或民代的私德，除非已對執政或問政造成衝擊，公私領域應該區分開來，這是成熟的民主體制該有的趨勢。以蔡政府來說，當時也有官員涉及婚外情，但依然保住官位，甚至升官；對比之下，顯然賴政府的作法回歸傳統，不願執政威信遭受牽連。但事實上能夠公私區分的民眾愈來愈多，證據就是蔡英文的施政滿意度未受影響。

前陣子綠營民代質疑，陸配離婚率高，是否配合中共，意圖不軌？結果趙天麟與李孟諺的婚外情對象都是陸配。陰謀論的背後常有政治狂熱，導致偏執想法，台灣民主應該走過激情，以冷靜理性的態度面對政治與政治人物，才能更進步。

（作者為醫師）