烏克蘭主動開闢新戰場！

「戰爭」不但要「精算」，更需要「較之以計」。精算是企圖的主觀思緒，「較之」則是讓精算更加理性，獲取收益與代價量計比。8月6日烏克蘭約2000名突擊部隊兵分兩路，進入俄羅斯邊境，向庫斯克州發起突襲。庫斯克州地廣人稀，比較有價值的目標，除了土地之外，還有核電廠、核材料儲存設備、及蘇賈油氣管道與油氣計量設施，依據烏國情報局長布達諾夫的說明，行動計畫應在8月11日前奪取庫斯克的核電廠。

目前，從兩軍對峙突形勢研判，烏軍向北攻勢已緩，轉向東西向，向別爾哥德羅、布良斯克等俄烏邊境沿線拓展，烏軍宣稱取得1100（約縱身20×寬度55）平方公里領土，佔領蘇賈城，炸毀雷卡塞母河上橋梁、摧毀250公里範圍的俄羅斯兩座軍用機場，炸毀蘇賈油氣計量站（管路經烏克蘭到保加利亞、匈牙利等國），在佔領區實施軍管治理，做出了防禦姿態。

烏克蘭部隊是否能長期駐留現行佔領區，還要視烏克蘭是否能持續，增援佔領所需的一切力量與資源。目前烏克蘭又曾派海軍陸戰隊501旅增援，目前庫斯克兵力約在1萬數量左右。離核電站還有一大段距離。

烏克蘭跨境攻擊庫斯克之後，北約國家並沒有過多的評論，包括美國在內的西方國家，都認為自己不知情，這些國家的反應，是可以理解的，誰又想將戰火引入自己的國家呢？但對烏克蘭越境攻擊，認為這是防衛所需，烏有權保衛自己，卻未談及是否得以佔領的問題。謹慎表態方是王道。

令人難以捉摸的目的

庫斯克攻勢，不但消耗自己的戰力，對於烏東戰場態勢影響有限，如此弔詭的行動，引起了關注俄烏戰爭的學者專家注意，並在傳媒中紛紛提出自己的猜測，誰作的決策，目標設定在哪裡？

在什麼人作出決定上，烏克蘭已經自我公布訊息，指向澤倫斯基、布達諾夫、塞爾斯基有過共同討論知曉此事，基本上承認是烏克蘭自身的決策。那麼如此決策的動機與行動目的又是什麼？澤倫斯基只是一種報復情緒的表述，其後，布達諾夫有較明確的陳述。現將一些評述歸納如下。

一、與俄羅斯和平談判時，作為談判交換籌碼，問題是，以庫斯克換取談判地位，必須在對等的交換比去作考量，目前對俄羅斯領土的控制，顯然少了一些分量。

二、從澤倫斯基的視野，用烏克蘭仍可再戰的能力，證實可以拖住俄羅斯，讓其無法脫身關注中東衝突，烏克蘭值得西方再投資，這顯然是政治決定，而非戰場規律所需，這是一種冒險行動。

三、影響美國當前選情，用實際戰果證實，美國支援烏克蘭武器裝備是有效的，美國對烏克蘭的投資政策是正確的，拜登在回應記者說，「我一直在了解事態發展」，畢竟這是對他政策的檢驗，且會影響民主黨選情的事件。

四、透過庫斯克行動，調動俄羅斯精銳部隊由烏東回防，以達到牽制俄羅斯戰場用兵自由，抑制俄羅斯戰場主動優勢。也就是讓陷於困境的烏克蘭軍隊，得到緩解與喘息。

五、透過一場優勢行動，宣傳俄羅斯也不是不可戰勝，以鼓舞前線軍隊與人民的民心士氣。這一部分在俄烏戰爭中，支持烏克蘭的博主或西方傳媒，表現得尤為明確。庫斯克行動的成功，這讓持續被俄軍壓著打的烏軍而言，必然得到鼓舞。

六、澤倫斯基最新的提法，庫斯克的攻擊，是為建立軍事緩衝區，也就是將1000平方公里的占領地，視為緩衝功能的區域，但在如此狹小的地理面積，又將如何構成緩衝區呢？或許這也可以說明，烏軍為何在邊境地區去擴張，而不是深入縱身攻擊的原因吧。

現代戰爭是一種「系統性」結構的機制，多角度搜尋答案，乃是常理，以上六項軍事目標的求取，雖然都與現實情境有關聯，若庫斯克作戰效果，無法向戰略績效推動，無法解除烏克蘭在烏東戰場壓力，那庫斯克越境攻勢的目地是否有更深層的考慮！

卡達角色與烏軍代價

8月17日華郵爆出，「俄羅斯在卡達推動下，與烏克蘭進行秘密會談，以共同制止對能源基礎設施的攻擊。」這個協議幾近完成，但因8月6日的庫斯克行動被迫終止。8月18日俄羅斯發言人扎哈羅娃，否認了這項報導。

但我們可以回顧，在談判的這段時間（6～7月間），普丁曾表示，「烏軍撤離四州，保持中立」，馬上可以進行和談；澤倫斯基稱，有關國家領土的變更，必須透過公投決定。這也證實了俄烏相互停止攻擊能源基礎設施談判，還觸及了結束戰爭條件的表達。這裡，布達諾夫所稱「核電站目標，為談判取得籌碼。」的行動目標，其觀點便比較接近實情，但背後的目的，卻在俄烏和平談判政治領域當中。

烏軍庫斯克的行動，談不上奇襲，俄羅斯事前便獲取情報，意外的是，俄軍並無做出相應反制措施，俄羅斯態度為何如此？嘗試從俄軍在沃爾昌斯克軍事行動，維繫不進不退態度，以牽制烏軍精銳的企圖，進行橫向思考，烏克蘭開闢新戰場，讓其佔領領土，實踐自我牽制兵力移轉，只要俄軍能抑制烏軍在庫州擴張，那實現俄羅斯在北方軍事行動的「牽制意志」，又有何不可！

能確定的是，俄羅斯區分了兩種性質的戰爭，庫斯克被視為恐怖主義戰爭，普丁任命其心腹「久明」，任該區的協調指揮人，詭異的是普丁卻未派出精銳部隊相佐；其次，特別軍事行動的烏東戰場，仍是由「葛拉西莫夫」指揮作戰。

烏克蘭在庫斯克行動，突出了俄羅斯在千里對峙戰線的重心，─通衢要衝紅軍村、波羅申科防線的捷爾任斯克、紐約城─。目前俄軍趁著烏軍在北方行動，加速推進作戰進程，今已達紅軍村前沿十公里位置，8月18日紐約城被俄奪取，捷爾任斯克的烏軍領地，也只存一半城市面積，十年建設的波羅申科防線被打破，「庫斯克行動」所謂的圍魏救趙，只是好事者的一種遐想罷了。

現象分析，不可能只停留在猜想，戰略現象是由戰略行動的事實所建構。戰爭的戰略邏輯非單一性質，而是一因多果關係，戰爭是基於互動性的系統作戰，並非呆板的形式邏輯或孤立思考的猜測。因此，前述六種說法外，或許仍未能包括全部的理解，如庫斯克行動只是一種佯攻，目的在掩飾烏軍未來在克里米亞的攻勢行動，對現象分析者而言，仍需依據總和實力所支撐的戰爭行動中，去尋找接近真實的理由。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道、中天新聞網同步刊登）

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