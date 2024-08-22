主計總處日前發布「家庭收支調查報告」，去年所得差距降至6.12倍，創四年來最低，聽起來好像取得不錯的成績，惟觀察近幾年的資料會發現，變化甚微。不只如此，20多年來除了金融海嘯那一年略高，其餘年份都在6.1倍左右，不動如山。

或許會有人說，數字沒變化代表所得差距沒擴大，說明政府的重分配政策有效得改善貧富差距，是一件好事。此一推論看似合理，其實不然，因為我們長期所稱的所得分配、所得差距都是五等分位，何謂五等分位？就是讓全體家庭依所得高低排序，分成五等分，例如112年如我國家戶總數912萬戶，五等分的每一等分有182萬戶，如此可以看出兩件事，其一可以觀察最高所得組（前20％）占全體所得的比重，以此了解所得集中度有沒有升高，其二可以拿高、低所得組相除，據此可以研判所得差距有沒有擴大。

依家庭收支調查，前20％高所得家庭所持有的所得占比，十年來（103～112）只由40.1％升至40.5％，變化不大，所得向高收入家庭集中的情況不明顯。同期間所得差距從6.05倍微升至6.12倍，十年來也沒有明顯變化。進一步觀察民國90年以來的情況，前20％高收入族群的所得占比反而由41.1％降至如今的40.5％，以此而言，20多年來台灣貧富差距非但沒有擴大，還獲得改善，但是有人會相信嗎？這樣的論述一定會被譏為不食人間煙火。

想想，20年來台灣出現了「非典就業」、「工作貧窮」、實質薪資經常倒退，而高薪族群的收入卻快速成長，在兩極化發展下，貧富差距怎可能改善？所得集中度怎可能降低？統計和感覺之所以背離的原因，在於這裡談的所得分配，都是五等分位，在五等分位下所謂的高所得族群，只是名列前20％者，稱不上有錢人，前20％有很大的比例仍是中產階級，但如果看廿等分位，取前5％觀察，結果就不一樣了。

這份家庭收支早年還有十等分位，如今只有五等分位，我們自然找不到前5％的所得分配情況，參考綜所稅檔資料可發現，前5％的所得集中度民國90年為22.2％、102年24.9％、111年27.8％，所得向有錢人集中的情況年甚一年，非常明顯，相較於五等分位的鈍化，廿等分位敏銳反應貧富差距擴大的現象。

平日大家提所得分配、所得差距，沒有人會管它是五等分、十等分或廿等分，最後只得到一個籠統印象，台灣所得分配非常平均，而這顯然是嚴重誤解。其實美國為了解所得集中的情況，還會觀察前1％、前0.1％、甚至前0.01％，只有如此，所獲得的數據才有意義，也才能看到真相，我們如今只觀察前20％，然後說所得分配平均，非僅不食人間煙火，也是個笑話。

家庭收支調查歷史悠久，可溯至自民國43年台灣省政府辦理的薪資階級家計調查，20年後，民國63年這項業務移至行政院主計處，到今年已有半個世紀之久。當年這份報告在前言如此寫著：「家庭收支調查，為重要調查統計工作之一，其主要功用在於蒐集一般家庭收支及其所得來源資料，予以整理分析，作為對個人所得分配研究之一種指標，並可提供改善國民生活，增進社會福利，以及釐訂經濟發展計畫之參考。」

當年沒有大數據，只能透過調查推估，然而在統計人員努力下，報告中還是有十等分位的資料，也可以看到前10％所得集中的情況，如今統計資源豐富了，但發布的資料卻愈來愈粗糙，遑論廿等分位，就連十等分位也早已不見蹤影。想想，這樣的所得分配統計，還能實現當年序言的理想嗎？不言可喻。

我們認為，綜所稅檔資料雖好，然未涵蓋全體家庭，所得的定義也與家庭收支調查有些出入，兩全之計，應由主計總處循綜所稅檔等資料，加以調校，研編新版家庭收支報告，讓現行五等分位擴至廿等分位，如此才是正辦，否則依現行編法，加以調查環境日趨困難，再過十年、二十年我們的所得差距恐怕還是6.1倍，投入這麼多資源所編得的統計年年如此，不動如山，實在是可惜了。