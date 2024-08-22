據媒體報導，柯文哲總統大選的總幹事黃珊珊因政治獻金案報帳不符一事，無法圓說，被中評委停權3年，依理因停權而失去不分區立委一職，但柯卻以副總召停職，立委不停職，一筆帶過，讓黨內外看不過去，到底有什麼力量讓柯文哲出如此曲意維護不上檯面的決定？

近年政壇，民眾黨在柯文哲領導下，不滿兩黨的「小草」，結成一股麻繩，擁向柯文哲麾下，在去年大選氣勢如虹，表現亮眼，從黨部報監院政治獻金報表，可以看出捐款者眾，一點也不像柯文哲說的經費短絀，甚至多到毫不在惜，動輒上千萬大手筆裝潢，已到肆意揮霍地步，看得令「小草」們儍眼。

最令人失望的是，從整個政治獻金使用管理看得出一個結論，那就是「近親繁殖」「木可柯」。有一批人不但在民眾黨內動見觀瞻，左右選舉路線，而且掌握資源整合運用及分配，許多所屬地方黨部不要說是吃到肉，連喝一碗粥也分不到，例如原本說好由地方黨部代訂便當，結果半夜臨時通知訂好的活動便當被取消，改由黨部所簽約的廠商負責另訂，這種吃乾抹淨地通吃，沒有貓膩才怪？

據媒體報導，在前線打戰的立委看板竟然沒有充足的資源共享，造勢由黨中央主辦，地方黨部執行費零元，「中央緊吃，地方吃緊」現象，反觀國民藍綠兩黨的相互運用資源，相比民眾黨，讓在前線一決死戰攻城掠地的立委來得溫馨。

現在民眾黨的政治獻金不停爆雷，絕非外力掀的鍋蓋，而是中央一些吃獨食，讓自家人都看不過去了。這種黨內少數精英壟斷全黨資源，左右黨路線，溫柔地「挾天子以令諸侯」，不但破壞了藍白合，也破壞了黨內團結，把忠誠的黨員如蔡壁如、高虹安之流，逼得需靠國民黨「讓賢」及資源助選。

現在回頭再看去年大選民眾黨許多怪象，及今年政治獻金一筆爛帳，得出那幾個少數可以討得柯文哲歡心的紅粉佳人，無異是等同「吃民眾黨的飯，在砸民眾黨的鍋」，靠民眾黨分得一官半職，到頭來卻讓黨血流成河，而柯文哲離不開女人決策一邊倒的政治粉色作風，已經造成黨內「爭風吃醋，相互爭寵」，致影響黨的大局，對此其竟然毫無警覺。

《戰國策》客見趙王篇：「日月暉於外，其賊在於內，謹備其所憎，而禍在於所愛」。我們反思，柯文哲對「所憎」防備，但禍卻發生「在於所愛」，被砸鍋而不知，沒有選上總統，還真是國家萬幸。

（作者為中華戰略學會研究員）

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