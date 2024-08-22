匯流時代網際網路視聽服務最當紅，網路平台提供的視聽服務，在觀看人數與廣告收入等面向都陸續超越了傳統廣電媒體。很多傳統廣電媒體大感不平，因為政府對傳統廣電媒體處處規管，但是幾乎不太管網際網路的視聽業者。政府應該怎麼規管網際網路的視聽服務，確實是當前非常重要的課題。

在思考政府怎麼歸管網際網路的視聽服務之前，或許應該先思考三個問題：

一、頻譜稀有論已經過期半個世紀：目前我國政府規管傳統廣電媒體的理論基礎，來自於美國的頻譜稀有論。頻譜稀有論是上個世紀初，廣播媒體剛剛登場時，因為擔心各家頻譜干擾，所以才開始由政府出面管制。然而，美國聯邦最高法院早在西元1969年審理紅獅（Red Lion）案時就已經指出頻譜稀有論不是一個最佳理論，要求美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）提出替代的理論。至今超過半個世紀，FCC沒有提出真正適合的理論，我們也一直使用這個早就過時的理論至今。

用頻譜稀有當理論來規管無線廣播及電視都不適合，如果是針對衛星電視及有線電視就更不適合了，因為現在都是光纖傳輸，完全沒有頻譜稀有的問題。至於網際網路更是如此。

二、政府規管的可能理論基礎：問題來了，政府到底憑什麼管制媒體呢？想管就管嗎？另外兩個經常被提及的理論，根據是市場公平競爭以及消費者保護，不管要採用何者，恐怕都要先在理論上找到足夠的支撐，而不是政府想管就管。

從西方民主理論來講，政府最好不要太想管，除非是明顯出現問題了，市場機制無法解決，現有法制也不足，才要再敦請政府出面規管。從這個角度來看，就要先問一下現在的網際網路視聽服務到底有什麼問題？嚴格講，除了跟傳統廣電媒體之間存在規管不公平的現象之外，其實沒什麼問題，多數人最常提到的網際網路問題，都是網路平台的不實廣告與詐騙。規管不公平，應該是要政府對傳統廣電媒體的現有管理要鬆綁，畢竟規管的理論基礎都不存在了，繼續規管實在沒有道理。至於不實廣告與詐騙，可以回歸一般刑法，似乎沒有必要另立新法。

三、文化主權遭到蠶食鯨吞：網際網路的視聽服務非常盛行，其實嚴重衝擊了台灣的視聽主權與文化主權。現在許多民眾喜歡及最常使用的網路視聽平台，不管是Netflix還是YouTube，都是境外平台。如果未來在台灣都是這些網路平台為主，等於什麼樣的視聽內容可以獲得使用，都不是由台灣本土決定，這是一個具有主權高度的危機，在歐洲被當成是對文化主權的挑戰。可惜我們的國家通訊傳播委員會（NCC）始終自我局限是監理機關，管不到這個議題。除了NCC，政府其他部門似乎也沒有積極關切這個非常重要的議題。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

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