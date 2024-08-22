民眾黨因政治獻金假帳案引發的政治風暴，如骨牌效應般連番倒塌，黨中央自以為能止血停損的若干做法不但毫無作用，反而徒增外界反感；尤其相關人士的言行反應，一個比一個荒謬，顯示民眾黨的亂象還未到谷底，只會愈加沉淪。

除了黨主席柯文哲之外，黨團首席立委黃珊珊顯然是風暴中心；但她從一開始就擺出一副事不關己的高姿態，到事態擴大才不得不被處以停權3年，卻還是負責善後的查帳，被外界視為「打假球」。最新又傳出柯曾私下問黃「怎麼看外界認為你該辭立委？」不料卻遭黃反問「我為什麼要辭？」

其實黃珊珊該不該、為什麼應辭立委的問題，絕對有太多的理由可表述，只有黃和柯故作無辜，裝傻到底；也難怪政壇會認為柯之所以甘犯眾怒而力保黃，實則是以黃為防火牆，避免火最後燒到自己。

當柯文哲的人設都已崩解到搖搖欲墜之際，又傳出柯妻陳佩琪繼以兒子名義打算開咖啡廳後，最近又去看價值1.2億的豪宅，說是要買給兒子的婚房。但以6成自備款得準備7千多萬元，而2023年柯文哲夫妻財產申報存款才2400萬元，買豪宅的錢從哪來？莫怪外界要譏諷過去老愛談「居住正義」的柯文哲，現在卻變成「居住贈億」。

尷尬的是，除了黃珊珊，民眾黨還有7名立委最近彷彿都消了音，在為柯辯護與追求真相之間兩面為難。民眾黨靠柯的魅力起家，現在卻因柯的風格與用人陷入危境，如今整個黨只剩下、也必須靠立法院這個最重要的基地復活壯大。這一人黨的生與死不能再只靠緊抱柯文哲，白營立委必須善盡職責，走出自己的路。