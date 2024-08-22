1958年金門發生八二三砲戰，我當時出生才半年，父親在八德當兵，母親由東部過來、租屋在軍營旁邊。內人則還在媽媽的肚子裡，未來的岳父是職業軍人，當時艦艇派在金門料羅灣外海，聽他回想在艦橋上，前一分鐘還在跟身旁的士官長對話，下一分鐘人已陣亡，軍艦經美軍拖到澎湖。有民進黨立委說八二三跟台灣人（本省人）沒有關係，錯了，那是2300萬人的集體經驗與記憶。

岳父是台南北門將軍鄉的人，戰後由於鹽分地帶不適合種稻，大家只好出外發展，特別是新興的高雄市，台南幫與澎湖幫及在地人鼎足三立。出門在外，人不親土親，在政治上不分黨派相互幫忙。所以，這幾天總統賴清德的3位嫡系子弟兵相繼出事，媒體稱為台南幫，內人頗有微詞，質疑他們只是在台南上過班。

在那還沒有聯考的時代，岳父念北門中學，儘管考上師大，家裡需要有人留下來耕田，不讓他去念，只好偷偷溜到高雄報考海軍官校。由於體檢砂眼沒有過關，當場哭出來，旁邊的外省士官長提醒還有第二次招生，趕緊跟同鄉借50塊，跑到有名的吳基福眼科買眼藥水點才過；畢業後，國家栽培兩度到美國受訓。

岳父曾經派駐前線烏丘，每天必須聽氣象預報，後來被羅織偷聽共匪廣播，經過大學長郭宗清力保才沒事，從此不能上艦艇，留在官校教工程英文。家學淵源，內人的英文比我好，高中就練好英文打字。岳父為人豪爽、古道熱腸，穿起白色的軍服相當英挺，故鄉的人喜歡找他證婚或當點主官，尊稱吳將軍。

我大一就打定主意要追班上這位雄女畢業的同學，她沒有反對，只笑說父親很凶、酒量很好，就看你的能耐了；作為異議分子的我，終究了解他是國民黨的忠貞黨員，開始練酒量。念完大三暑假，我初次到她高雄後驛的家拜訪，兩人秉燭夜談到天亮，他的結論是「你這個年輕人很有理想」，就不知是褒或貶。

我們當時一群人彷彿華倫·比提所演的《雌雄大盜》沒有明天，不當預官、不國考、也不出國，未來的岳父建議一定要考預官、好好學習帶人的責任感。果真讓我考上步兵排長，步校訓練出來分發野戰部隊輕裝師，很快就移防金門，每天出操構工，值星還要帶著弟兄跑戰備道或跑道，瘦子的身體練壯了。

儘管政治立場南轅北轍，他終於同意把女兒嫁給我、一起出國。然而，翁婿之間難免有無形的隔閡。一回陪老婆過年回娘家，在南部的同志來訪，岳丈老大不高興，原來是訪客車身張貼陳定南選省長的貼紙「400年來第一戰」。30年後，原本理念結合的大哥，竟然因為我批判民進黨，背後狠狠地插一刀。

記得岳父母到美國參加畢業典禮，在高速公路上，我頂嘴，「為什麼那麼忠於國民黨？」多年後，我才慢慢了解國家的恩情。近年來，也會有他的官校同學說，「你的女婿不錯，在電視上幫我們講話」。回想當年八二三在金門槍林彈雨下，外省官兵若非多數、至少也是身先士卒，這就是生命共同體的開端。

百年修得同船渡，有幸同生共死。（作者為政治學者、自由撰稿人）