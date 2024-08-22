8月15日，美國、埃及和卡達在杜哈協調以哈談判，目的為說服伊朗不要以任何形式對以色列發動回擊，以換取在迦薩走廊的以哈停火休戰。7月31日，哈瑪斯政治領袖哈尼雅在德黑蘭遇刺身亡，從而引發伊朗最高領袖哈米尼代表的保守派討伐以色列的聲浪，表達懲罰敵人且捍衛主權的立場，但這會制約新任總統裴澤斯基安的改革準備。

不過，中俄支持伊朗重回與中俄美英法和歐盟共同簽訂的2015年《伊核協定》（聯合全面行動計畫）。中俄是否能夠勸阻伊朗持續延後與以色列開戰，牽動地區和平乃至於全球經濟。

以色列在美國加強武裝的保護傘之下，已經占據停火條件的優勢，但哈瑪斯堅持以色列撤出迦薩走廊才願意談判。伊朗若發動與以色列的直接武裝衝突，不利於當前的改革，催生改革派與保守派的鴻溝。當前美國正值總統大選期間，戰爭將擾亂選情，如同為拜登政府增加戰爭籌碼。因此，伊朗無須親自動手，其支持的葉門胡塞武裝力量與黎巴嫩真主黨等阿拉伯團體，被西方列為恐怖組織，仍然發揮在中東製造亂局的作用，可在敘利亞與以色列爭議的戈蘭高地製造新的攻擊，足以衝擊連結地中海與阿拉伯海之間整條紅海交通的船運安全。

俄羅斯國安會秘書長紹伊古於8月5日和6日訪問了德黑蘭與巴庫，顯示俄羅斯在處理外高加索安全問題上特別關切，需緩解亞塞拜然與伊朗和亞美尼亞之間的矛盾。俄羅斯總統普丁與哈米尼以及已故的伊朗前總統萊希關係良好，俄伊兩國預計在今年10月金磚喀山峰會簽署《全面戰略合作夥伴關係條約》。這樣一來，伊朗有足夠的時間發展本國的軍事和經濟。

此外，巴勒斯坦總統阿巴斯於8月12日訪問莫斯科，莫斯科答應加強人道援助，並且邀請巴勒斯坦參加金磚峰會。俄羅斯不但將擴大與伊朗的全面戰略合作關係，並且一面倒支持巴勒斯坦在約旦河西岸與迦薩走廊建立國家。俄羅斯的外交目標是要建立大歐亞戰略圈，與OPEC成員國之間多年來建立了多邊石油供需協商機制，影響著美元使用和全球經濟的榮衰。

8月19日，普丁展開了為期兩天的巴庫訪問，普丁時隔6年再親訪亞塞拜然。亞塞拜然不但是俄羅斯在外高加索及裡海地區的最重要戰略夥伴，也是俄羅斯歐亞能源戰略版圖和南北交通走廊的樞紐盟友。特別是在以色列與伊朗之間瀕臨戰爭一觸即發的緊張時刻，普丁竭力吸納亞塞拜然加入金磚國家行列。同時，俄羅斯需要緩解伊朗和亞塞拜然以及亞塞拜然與亞美尼亞之間長期的矛盾。

俄羅斯與伊朗的合作，同時遏制了土耳其對高加索地區的勢力擴張。但以色列與亞塞拜然的軍事合作惹惱了伊朗，同時亞塞拜然背後有土耳其的支持，各方勢力介入了巴庫與葉里溫之間在納戈爾諾─卡拉巴赫領土的軍事衝突，這使得俄羅斯南部國土在外高加索與裡海地帶備受威脅。

美國與歐盟同時拉攏亞美尼亞和亞塞拜然，希望阻斷俄羅斯在外高加索地區的影響力，進而壓制伊朗和中國。但俄羅斯的維和部隊長期控制了位於亞美尼亞與納卡之間的拉欽走廊，掐住了亞塞拜然的咽喉，但不反對巴庫建立贊格祖爾走廊，連結飛地納希切萬自治共和國的交通。

亞塞拜然長期以來是歐盟天然氣與石油的重要供應者，同時亞塞拜然總統阿里耶夫一直維持與普丁的良好個人關係。伊朗長期受到聯合國安理會的經濟制裁，這使得伊朗的石油出口也相當依賴亞塞拜然的協助。莫斯科能夠在中東亂局中影響伊朗決策，將有利於伊朗內部鷹派降溫。（作者為元智大學助理教授）