中元節剛結束，正適合看鬼片，但我沒膽，不敢看正宗鬼片，心目中最佳恐怖片最好能好笑大於恐怖、劇情有後座力、驚嚇之餘還能帶出感動，《鬼才之道》就是這種路線，帶著中元節人鬼同歡的特調喜感。

《鬼才之道》描述鬼的生存之道，想成為高級上流鬼，除了「含著金湯匙死掉」的離奇冤死變成鬼界傳說，還可以透過取得「厲鬼證」留在陽間嚇人，凡人愈害怕，做愈多法事消災，鬼的業績就愈高，才能續存人間。可是普通小女鬼「同學」（王淨飾）活著的時候就很普通，死了還是普通，她該怎麼在陰間出人頭地？

鬼片向來是很受歡迎的類型電影，小時候看《暫時停止呼吸》嚇得要命，而近年來的《紅衣小女孩》、《粽邪》系列、《咒》都很受歡迎，人鬼殊途，愈恐怖票房愈好。

《鬼才之道》創造出全新的鬼世界，裡面有恍如民視的「鬼視」電視台，出名的鬼還能接受專訪暢談成功之道，還有高層「鬼委會」長官來視察，甚至有金鬼獎，獲獎還能得到如同牌位的獎座。而當鬼也不容易，為了成功嚇人，除了健身練習嚇人技巧，還要組團隊、擬定策略、進行專案管理，這些細節都太有趣了！讓原本冒著寒氣又陰森的鬼界頓時多采多姿。

故事主線放在平凡的「同學」該怎麼出人頭地，其實也反映現在青少年內心的焦慮。

這一代的青少年一出生就有手機，隨時可以看到旁人光鮮亮麗的社群生活，爸爸媽媽一句「希望你能出人頭地！」成為心魔，愈努力卻愈覺得自己什麼都不是；家人愈出色，更讓他們焦慮到無法面對自己的平凡，認定自己什麼都做不到，更覺得任何發生在自己身上的好事一定會有變數，他們的「躺平」其實不是放棄，而是覺得再怎麼努力都沒用。雖說是喜劇，卻把「同學」的無奈寫到心坎裡。

導演用彩色包裝講這樣的感受，飾演鬼后的張榕容，一襲碎花洋裝，懷舊又帶著迷離的笑容，她的異常美麗把冰冷經典女鬼演出「親戚感」；而陳柏霖飾演的厲鬼經紀人也是一大特色，負責居中協調出色的長輩與無能的後輩，他那支主打歌〈愛的視線〉融合90年代偶像林志穎與金城武，燦爛無辜笑容喚醒許多老歌迷魂，忍不住想說一聲「給過！」

我很喜歡這部片的幽默對白，但目前節節高升的青少年自殺率，讓片中爸爸口中的「長大要出人頭地」格外像咒語，原來牌位與獎座是一體兩面，陽間的成功是獎座，陰間的成功是牌位，諷刺入骨。

電影開場就提到恐怖片的設定通常很像，往往是闖進了一個不該闖進的空間、拿了不該拿的東西、看了不該看的影片，其實想想，我們的升學制度也是進入一個沒有出口的空間，大家拚命往前跑，可是不知會通往何方，豈不比恐怖片還可怕？（作者為作家）