賴清德從政以來，就以個性剛強聞名，面對爭議，不曾低頭。但最近他的台南幫嫡系人馬，從陳宗彥、李孟諺到林宜瑾接連出事，讓外界嗅到黨內派系內鬥的氣息。尤其民進黨立委林宜瑾涉詐助理費一案，被認為可能和2026縣市長選舉黨內先開打有關。高雄市長陳其邁日前主張黨內高雄市長初選時程應提早，更直接打亂賴清德在2026選舉進行全徵召的美夢。

2019年黨內總統初選失利，賴清德遭逢政治生涯低峰，最終只能接受蔡英文招安，擔任副總統，4年任內幾乎深居簡出。因為2020年蔡英文的817萬票狂潮，擊敗的不只是韓流，更是賴清德所代表的正統獨派路線。然而賴的隱忍，卻是成功的、是德川家康式的，終究在2024年取得政權，成為陳水扁、蔡英文之後的第3位綠營總統。

不過相比於蔡英文兩次選舉斬獲的689萬和817萬民意基礎，賴清德這位新綠營共主則相對孱弱，558萬票和51席立委組成的結構只能是弱勢執政，必須面臨在野黨的實質挑戰。國會改革大戰賴靠著連貫的陸空戰動員，以及執政、釋憲優勢，擋下調查權揭弊的威脅。然而這只是第一場仗，只要朝小野大的國會格局仍在，賴就必須時時刻刻防範立院攻防成為賴政府施政滿意一瀉千里的破口。

然而，鑑於藍白目前各自有黨內問題要處理，前者包括2025黨主席與新任共主及罷免戰，後者則為陷入一系列法律和道德爭議，如高虹安貪汙案、政治獻金案、豪門案，引發基本盤崩壞。因此對賴清德而言，眼前最直接，也最實質的威脅，其實來自於黨內。

賴清德雖然宣布退出新潮流，但用人幾乎都是新潮流、台南幫、賴嫡系。黨內其他派系想分一杯羹，可以，但都是精心設計的安排，如同當年蔡招安賴般，正國會領袖林佳龍可以保住官位，但只能是難以延伸派系影響力的外交部長。如果不接受招安，或是懷有二心，比如當了海基會董事長，不顧處於有和沒有之間的兩岸事務，卻勤跑國內社團與活動的鄭文燦，其結果就是「清算」2字而已。

不過鄭文燦涉貪案開啟大肅清時代的反作用力，顯然是賴清德所始料未及的。不只是嫡系人馬，從陳宗彥、李孟諺到林宜瑾接連出事，連事關黨內權力結構的中執委、中常委選舉都出了事。少了林宜瑾、冒出陳亭妃，如果算上當然中常委裡，包括柯建銘、陳其邁、翁章梁、莊瑞雄都並非賴系人馬，民進黨17位中常委裡，非賴9席、親賴8席，讓賴這個黨主席在黨內也成為少數執政。

民進黨中央的制度設計是中常會集體決策制，而非如同國民黨的主席獨任制。最直接的影響，其實就在於2026地方首長的提名權。過去兩次選舉，前共主蔡英文都沒收初選、直接徵召，極大地強化蔡的權威與權力扎根。作為弱勢總統的賴清德，自然想攘外必先安內，黨內權力一把抓。如果2026縣市長選舉全徵召，那2028總統大選也就沒有初選了，不會上演現任總統遭背刺、李世民的太子以玄武門之變為由來發動政變的戲碼。

然而賴清德的美夢卻被蔡英文的大阿哥陳其邁給一舉破滅。距離2026選舉還有兩年，陳其邁就率先喊：「高雄初選時程應提早」。看似自然，但初選時程提早的前提就是有初選。高雄有初選，那台南、新北是不是應該比照？有了初選，賴就無法徵召親賴的潘孟安、許銘春、林俊憲、林右昌，取而代之的很可能是親陳其邁的許智傑、反賴的陳亭妃，以及蘇巧慧，其父正是與賴不合的蘇貞昌。

考量到這層脈絡，就不奇怪陳其邁在高舉初選大旗後，賴清德會在中常會上說現在不要討論縣市長選舉、冬至還沒到，別急著搓湯圓。而讓賴布局2026，鞏固2028美夢破碎的，更不會只是陳其邁，而是豐臣家、而是蔡英文。（作者為中華青年公共參與協會理事長）