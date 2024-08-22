美國智庫「美國企業研究所」的麥克.魯賓（Michael Rubin）發表言論說，台灣應該學烏克蘭對中國大陸「強力反應」，主動出兵進攻中國大陸，就像烏克蘭最近進攻庫斯克。

這位麥克魯賓號稱美國國防部的高級顧問，發表這種無知到白痴的言論，令人驚訝美國怎麼會出現ㄧ堆白痴，尸位素餐盤據美國政府高位，為什麼說麥克魯賓的言論是白痴。

第一，烏克蘭用「豐田皮卡車」率先攻入庫斯克佔據河谷地區，台灣要用什麼卡車、卡船、卡噌，可以攻進中國大陸？

第二，俄羅斯的庫斯克人口稀少且沒有軍隊防守，烏克蘭可以如入無人之境進攻，中國大陸哪一塊土地人口稀少，且沒有軍隊防守，可以讓台灣派軍隊攻佔？

第三，俄羅斯的庫斯克交通不發達，俄羅斯要花很多時間調動軍隊，趕來阻止烏克蘭軍隊，中國大陸有哪一個地方交通不發達，可以讓台灣派軍隊進攻，且解放軍因交通不便無法快速反擊？

第四，俄羅斯的庫斯克與烏克蘭的蘇梅兩地連在一起，烏克蘭用貨車就可以補給攻入庫斯克的烏軍，台灣如果真的有辦法，派兵攻入中國大陸，實踐蔣介石的夢想，要用什麼貨車運補給過台灣海峽？

美國企業研究所的這位魯賓，可能連台灣的地理位置在哪裡都搞不清楚，卻能當五角大廈的高官，實在是很魔幻的現象，難怪美國國防部會認為，台灣的陸軍有辦法打城鎮戰爭，那是一種沒電、沒水、沒網路的戰爭，太瞧得起美軍自己以及台軍了。

這種不知己、不知彼的美國大牌智庫，怎麼會這麼白痴！

（作者為前立法委員）

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