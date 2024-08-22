近日台灣政壇接連爆發多起醜聞，涉及多名民進黨高層，引發社會廣泛關注與質疑。前交通部長李孟諺因被爆出長達十年的婚外情，已於日前請辭獲准。與此同時，前行政院發言人陳宗彥也因捲入性招待事件遭到檢方起訴。根據相關司法調查，陳宗彥在2012年及2013年間涉嫌接受酒店業者兩次免費性招待，南檢已依《貪汙治罪條例》對陳宗彥提起公訴，並建請法院從重量刑，宣告褫奪其公權。

李孟諺與陳宗彥長期以來都被視為賴清德的子弟兵，更是賴清德少數從台南市政府拉拔到中央政府的核心官員，兩人的醜聞一經爆出，立即掀起巨大波瀾，民眾對民進黨政治人物的道德操守產生嚴重質疑。

在2024總統大選期間，台南市多位議員盧崑福、王家貞、洪玉鳳、李中岑等就曾出來召開記者會，呼籲賴清德出面澄清是否有私生子的相關問題。賴清德長期以來以高道德嚴以待人，他多次直言「政治需要高道德標準才能服人」，但賴清德對個人私生子疑雲卻又絕口不提，不禁令人起疑是否真有見不得人的秘密。從陳宗彥的買春事件，到賴清德的私生子問題，接續李孟諺的小三風暴，對民進黨的整體形象產生嚴重影響，黨內風紀不存，民進黨已淪為民眾眼中的「政治渣男黨」。

綠色，真的是可以被原諒的顏色嗎？賴清德與其手下們的私德風波，不僅影響了他個人的形象，更引起全民對民進黨整體的質疑，使得「政治渣男黨」的評價日益低落。這些事件的累積，正在侵蝕民進黨在人民心中的信任基礎，無論是領導能力還是道德操守，民進黨都面臨著前所未有的挑戰。

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