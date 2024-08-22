去年4月巴拉圭總統大選時，業已因巴國在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）揚言若當選將與中共建交，引發我國高度的關注。雖然嗣後巴國仍由友台派的總統潘尼亞（Santiago Pena）獲勝，但此議題會在巴國國內選舉中被拋出，足見該國對「棄台靠中」議題的熱度。

由於巴拉圭是一個以農牧經濟為主的國家，主要出口商品為大豆、肉品、棉花、皮製品等，尋找一個穩定龐大的海外市場，對農牧利益團體而言，存在巨大的利益。這兩天巴國總統潘尼亞公開表達，願藉南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中共談貿易協議的意願，此舉的確不太尋常。潘尼亞也對媒體坦言，巴國國內利益團體對於要求與台灣斷交的壓力很大。故台巴關係的確存在風險，然台巴關係卻非單純的兩國關係，尚需考量複雜的美中台情勢。

首先，2020年3月美國頒布《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法》（簡稱《台北法案》）後，台灣邦交國的維繫開始「脫兩岸化」。該法承諾鞏固台灣與其他國家及國際組織的正式與非正式關係。這意味美國宣示介入台灣邦交國維繫的問題，加上中南美洲是美國的勢力範圍，美國作為一個世界霸權，倘連巴拉圭這樣的國家都影響不了，將嚴重減損自己的威信，更等同在美中競爭裡敗下一城。

另今年5月，美國國會眾議院又加碼提出《台灣盟友資金法》( Taiwan Allies Fund Act )，分3年授權1.2億美元資金援助台灣的邦交與非邦交國，協助他們抗衡中國的經濟脅迫。巴拉圭似乎成為捍衛我邦交國的美中競爭指標，中共是否能輕易奪取，尚須觀察。

其次，我國剩下為數不多的12個邦交國，對中共而言，奪取我邦交國的時機更須謹慎。重點在於，中共需利用奪取台灣邦交國以安撫內部鷹派的壓力，若恣意奪取，有些浪費。

目前兩岸之間除了賴總統在520就職典禮上提出「新兩國論」外，我方並沒有特別做出升級兩岸緊張的作為，突然把巴拉圭搶走，意義不大。然而我外交部在7月已表示正在安排賴總統下半年出訪友邦事宜，且審慎評估過境美國的可能。倘若中共要奪取我邦交國，或許在賴總統出訪前後為之，對中共而言更具意義。

其三，就兩岸政治層面來說，中華民國與中華人民共和國同時存在，才有「一中各表」的需求，「九二共識」才會存在。只要有國家承認中華民國，台灣就得披著「中華民國」的外衣。中共或有能力在未來的某天奪光中華民國所有的邦交國，但自那一刻起，「中華民國」消失，政治實體就只剩「台灣」，將迫使台灣只能選擇「一中一台」的道路，「九二共識」的基礎也就永遠消失了。這並不符合中共對兩岸政治定位的邏輯。

因此北京是否有必要急切奪取我邦交國，又或者留著些許國家，讓台灣藉由「中華民國」為臍帶連著「中國」，陸方恐怕也需審慎考量。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）