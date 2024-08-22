台灣7月出口表現令市場意外，雖連續9個月增長，但年增率從上月23.5%急降至3.1%，放緩勢頭明顯，其中除資通與視聽產品維持42.4%高成長之外，其餘幾乎全面衰退，長期出口占比最大的電子零組件衰退12%，一般傳統產業如機械、塑橡膠、基本金屬等更深陷於出口低迷泥沼。

對美成長7成非好事

進一步觀察出口國別可以發現，對美出口一枝獨秀。台灣五大出口市場，大陸（含香港）、東協、歐洲及日本全部衰退，唯獨對美出口大幅成長70.3%，達114.5億美元，創歷年單月新高。交叉比對，對美出口表現亮麗，關鍵在於資通與視聽產品，年增41.6億美元，不僅高居所有對美出口品項之冠，增長幅度亦高達1.2倍。這兩組數字，代表台灣出口結構M型化問題十分嚴重。

不禁令人想問，畸形的出口結構對台灣經濟長期發展健康嗎？出口過度集中於單一產業或國家，不但容易受景氣波動影響，還可能受美國貿易制裁，更將加深荷蘭病隱憂。台灣一向是出口導向國家，經濟表現與出口息息相關，M型結構只會讓台灣經濟暴露在風險之中。

主計總處開出第一槍，下修今年台灣經濟成長預測，從原先3.94%下調至3.9%，主要原因是下半年出口可能不如預期。主計總處指出台灣經濟四大不確定風險，幾乎都與美國貿易及貨幣政策有關，代表出口單邊傾向美國的風險正在升溫。

美國經濟雜音愈來愈多，製造業採購經理人指數（PMI）、非農就業人數與失業率都明顯惡化，也遠低於市場預期。以製造業PMI為例，7月數字46.8，不僅較上月48.5遽減1.7，更創下近8個月新低；7月非農就業人數同樣從上月17.9萬人下滑到11.4萬人，逼近3年半來新低；失業率4.3%，為2021年10月以來最糟表現。

投資銀行開始調高美國經濟衰退預估值，摩根大通7月預估美國年底前經濟衰退機率25%，8月最新報告大幅攀升至35%，預估明年衰退機率45%。巴菲特旗下波克夏控股公司不斷拋售股票，增持美國短期國庫券，截至今年第二季底，整體規模已來到2346億美元，不僅續創近期新高，甚至比聯準會持有部位還多，顯示巴菲特開始擔心美國經濟衰退即將到來。

美經濟下滑拖累台灣

暫且不論摩根大通或巴菲特是否杞人憂天，但可以肯定的是，一旦美國經濟動能下滑，台灣出口勢必也受到拖累。更何況，11月美國總統大選陷入膠著，川普或賀錦麗孰能勝出，猶在未定之天，這可能也是台灣對美出口的一大變數。畢竟川普已公開表示，打算對所有出口到美國商品全面加徵10%關稅，在台對美出口比重已拉升到近3成的當下，一定會受到波及。尤有甚者，川普擺明要對台灣收取保護費，對美出口怎麼可能不受影響。

即便是賀錦麗當選，對台經貿政策可能延續拜登作法，但也不見得能夠保證對美出口可以順暢無阻。尤其是台對美出口比重及貿易順差逐年走升，會讓台灣擺脫不了匯率操縱國指控的陰影。根據美國財政部統計，2023年台灣是美國第六大貿易夥伴，對美貿易順差481億美元，經常帳順差占GDP比率高達13.9%，2020年12月台灣再度被列入美匯率操縱國觀察名單，到今年6月底仍未移出，拜登近4年任內台灣一直高掛在名單上。這代表美國對台貿易制裁的可能性無法排除，成為未來台灣出口可能的風險。

出口過度對美國傾斜，無論是政策刻意為之，或市場因素使然，都不是健康的現象，存在巨大的風險。政府不能等閒視之，更不能沾沾自喜，當作去中化的大外宣。深化台美經貿關係不是不好，但必須平衡，兼顧與其他國家與大陸的貿易往來。把雞蛋放到不同的籃子裡，才是經濟與產業發展長治久安之計。