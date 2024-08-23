民進黨近日醜聞連環爆，前交通部長李孟諺因婚外情請辭下台，賴系立委林宜瑾辦公室遭搜索。賴清德告誡「不能做的事就是不能做，以免影響國家與家庭」。

根據台灣民意基金會公布行政院長卓榮泰上任滿3個月民調顯示，「施政滿意度獲得43.1%，不滿意度34.1%。與7月相比，滿意者減少2.4個百分點，不滿意者增加4個百分點。不滿意度從6月25.5%，上升到8月34.2%，兩個月飆升8.7個百分點」。民怨浮現，未來施政將備感壓力。

兩個月之內，卓內閣不滿意度驟增，研判可能與「賴友友」們道德敗壞有關，從海峽交流基金會前董事長鄭文燦疑涉貪汙弊案，到前行政院前發言人陳宗彥性招待案被起訴、交通部長李孟諺遭爆婚外情、立委林宜瑾疑涉助理費爭議等事件有關。

雖然，賴政府施政採取的保守策略，「不碰爭議性問題，優先處理有社會共識的議題」策略，避免出現重大錯誤，這種不做不錯的態度，讓賴政府以及卓內閣上任幾個月來，民調維持一定的水準。

然而，執政績效不是靠操作民調而來，人算不如天算，千算萬算，卻也擋不住底下官員、首長或者親信捅出來的「道德操守」大紕漏，好不容易拉抬的民意與聲望，卻因為政治人物的道德操守問題，民意如流水的反撲。

由於民進黨派系眾多，每個派系底下都有很多層關係，有些官員任用沒有一定的標準，客觀條件由於行政院長與部會官員管理者需要相互信任、默契關係，才有利於政策推動。

裙帶關係最容易爆發各種醜聞，當政府裡的重要管理職位，被這些所謂靠關係，拿到官位，享有權利的人所把持，形成小圈圈，衍生出各種違反道德問題，社會信任感因此而喪失。

無論是鄭文燦、還是賴友友的「台南幫」陳宗彥、李孟諺、林宜瑾，這些有問題政治人物的性醜聞、外遇、詐領助理費等不良行為，可以說是一種裙帶關係中，官員集體道德腐敗的一種社會罪惡，是不公義與不平等的根源，是貪婪、缺乏原則、良心，高層過度縱容，出現的傲慢與惡習的展現。

從道德倫理的角度來看，人性對利益的渴望、貪婪、嫉妒、肆無忌憚與縱容的根源在於道德敗壞。這類官員本質上都是野心勃勃、虛榮心強、狂妄自大、私利或為自己與環境謀取利益的角度來看待自己的官職，因此容易出現各種不良、違反職業道德的行為，尤其在高階官員職位最容易發生。

因為職位之便，官員容易使用各種方式（包括違反道德與法律）試圖獲取金錢、物質與其他利益的慾望，這種缺乏善惡、正義、榮譽、義務、責任、尊嚴、人道主義的觀念，有別於一個專業政治人物或者政府官員應該有的道德觀念體系與特定的道德品質。

因為裙帶關係，缺乏用人唯才的概念，有能力的官員經常被忽略，賴政府官員頻頻出現不良行為，也不會讓人感到特別意外，因為這是裙帶關係所帶來負面的影響。

然而，賴友友們失德問題頻傳，紛紛中箭落馬，是一大警訊。距離2026地方選舉還有一年多的時間，民進黨開始醞釀地方初選氣氛，對此賴清德提醒，「現在距離2026年選舉時間還早，不要一直講縣市長選舉的事，現在最重要的是推動福國利民政策，這才是重要目標」。

政治人物道德操守問題，還是會成為下次選舉考題，2022地方選舉民進黨敗在候選人道德問題，人設一個個崩壞，違背了選賢與能的原則，民心盡失。大家還是會睜大眼睛，評估政治人物行為的道德標準，因為選擇一位不道德的候選人，等於選了一個無法「信賴」的人，這是一種與惡魔交易。

無論是醜聞、司法問題都跟道德操守有關，要讓大家都能「信賴」的AI內閣，靠的不是行動力與創新能力就可以，賴清德不該對此問題，視而不見。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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