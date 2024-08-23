台灣2024大選結果揭曉前，民進黨一些議員級的台獨人物，依持其標籤性的，非常極端的台獨立場，曾放話說，如果2024年賴清德競選成功，他們將「立即宣布台獨」等威懾言論。這是給賴清德「雪上加霜」。

從「520」演講看一開始產生的影響，台獨人物的極端表態，起到了對賴清德「進行政治姿態掩護」的作用。賴清德也「心中有數」，在宣稱兩岸「互不隸屬」，將大陸標注為「外國」，地位為對台灣「軍事威脅」的同時，賴清德又宣稱，台灣的發展藍圖，「一方面要避免戰爭，一方面需維持社會安定與經濟發展」。這種論調的迷惑下，好像「事實台獨」與「極端台獨」之間拉開了距離，好像賴清德只是繼承蔡英文的「互不隸屬」而已。

「520」後，接下來的100天內，賴清德一連串的高調「清洗」，伴隨媒體的一連串「集中轟炸」，令人目不暇給。猛揭鄭文燦、有延伸到蔡團隊之勢，猛批賴清德「一人得道，雞犬升天」，「舉賢不避親」，延伸到民眾黨「可大可小」的選舉經費弊案，柯文哲地位「岌岌可危」。這些雷霆不及掩耳的舉動，具有「一個傾向，掩蓋另一個傾向」的特點。即賴清德已經開啟「事實台獨」之路，「戰略目標」是確立民進黨第三個四年執政期的「歷史地位」，戰術是「率先下注」，搶佔主動。

一、「率先下注」與「戰略主動」

從跡象看，「率先下注」的冒險性質，首先表現為對兩岸關係進行衝擊。目的是在民進黨的掌控下，使台灣成為中國大陸與西方戰略博弈棋盤中的關鍵因數。民進黨勢力可在「親美抗中」的拉鋸過程中，「水漲船高」。這樣，民進黨在兩岸關係博弈棋盤中，可居於關鍵地位。

對民進黨而言，「率先下注」就是爭取「戰略主動」。民進黨「歷來敢拼」。賴清德認為，對他開啟的民進黨第三個四年執政期，美國政府與美國國會在台海政策上，將維持「支持台灣民主價值」的「政治正確」路線不變。即在中美博弈長期化、尖銳化、複雜化的趨勢中，民進黨的「反中」，「分裂中國」，衝擊兩岸關係，符合美國的利益。

相較國民黨，民進黨的「黨性」，就是對美國的命令，「從不打折扣」。因此民進黨判斷，只要按照美國台海政策需要的「輕重緩急」，民進黨有「區隔地進行執政」（如黨同伐異），美國就不會干涉。此外，美國印太戰略的基本方針是「放日出籠」。在民進黨第三個四年執政期內，民進黨具有「台灣有事就是日本有事」這一「戰略默契」提供的優勢。如最近日本前外相石破茂訪台，他對台灣問題與地區安全的關係進行表態的說辭是：「要防止出現台灣有事就是日本有事這樣的局面」。用語如此隱晦莫測，難道不是鼓勵民進黨的「戰略主動」？

二、有強烈的軍事目的

賴清德的「率先下注」，具有強烈的軍事目的。

2024年，美國通過的國防授權法案裡面有一項內容，是加強美軍和日本自衛隊的一體化運用。即在日本設立正式機構，把駐日美軍的指揮權從夏威夷的美軍印太司令部，下放到這個新司令部。由駐日指揮系統直接對印太司令部負責。這一新的指揮系統，除了提升駐日美軍海陸空三軍協調能力外，美軍還擁有指揮日本自衛隊的權力。美軍駐日司令就大言不慚地宣稱：「要把台灣當烏克蘭，把日本當波蘭」。

民進黨對此「低調銜接」。4月上旬，台灣海軍司令參加美國海軍主辦的相關活動。5月，台灣「新竹號」巡洋艦以維修為名，停靠美國夏威夷。背景是6月中旬到8月上旬，美國主導下，多國舉行號稱史上最大規模的「環太平洋軍演」。台灣可「進行信號適應與觀察」。有西方媒體稱，美日軍事一體化是美國「聯合島嶼防衛概念」的重要部分，是「美國力量與日菲台軍事力量，在第一島鏈協調，以對抗中國」。

對民進黨當局強烈的軍事目的，加強美日軍事勾連的動向，大陸給予堅決回擊。4月10日，中國大陸國台辦發言人對美國通過炮製各種概念、提供各種藉口，「發展與中國台灣地區的，極其不負責任的軍事勾連」，進行譴責，指出這是向台獨分裂勢力發出錯誤信號，敦促美方將不支持台獨的承諾，落到實處。

然而「5、20」以來，民進黨當局仍然不收手，繼續追求「戰略主動」，對其強烈的軍事目的，越來越「不隱含」。除提升美台軍事合作關係外，7月上旬，台灣「海巡署」與日本舉行「海上合作演習」。這種方式的挑釁性，不言自明。

三、加大政治投注、奪取輿論主動權

「事實台獨」最近一系列的對內過激行動，說明他們還有一個更迫切的目標，這就是通過加大政治投注、奪取島內輿論主動權。從總體上，擺脫不利於己的，民進黨真實支持率仍然圍繞40%上下浮動的被動局面（最近有台灣民調宣稱，賴清德的支持率上升到50%）。

民進黨的手法，是通過製造亮點，傳播「事實台獨」的「治台理念」，強化民進黨的政治正確。要害不僅是「去中國化」，分裂兩岸，而且要推進台灣的分裂。這是非常危險的傾向。

目前，民進黨從4年執政目標出發，將目光瞄準了南部台灣的「選情版圖」。所挑選的政治議題，從具有高度燃點的「台灣人不是中國人」，朝「宣講」台灣部分人民「依然懷念日本軍國主義戰爭」的方向滑動。國際反華勢力進行了配合，近期，美國華盛頓的企業研究所，英國的倫敦政經學院，也舉行關於台海戰事，日本撤僑，占台灣人口10%的日本人後裔問題的研討會，在國際上捲起一股顛倒是非的黑浪。

其它如黑熊部隊，大量資金入注的戰爭大片風靡一時等，說明民進黨奪取輿論主動權，已經是「真槍實彈」，進入具體推進、落實的階段。

四、結語

賴清德執政，除了強化與外來勢力進行軍事勾連外，對兩岸關係進行一次又一次的挑釁。這注定是一種具高度冒險性質的執政方式。但「以武謀獨」，必遭失敗。挑釁大陸，也面臨「22條懲治條例」的威懾。所謂「率先下注」，所謂「戰略進攻」，其行難遠。

從邏輯推理看，這從另一個側面說明，民進黨自知，充當美日反華勢力的棋子，這種局面如果不改變，民進黨在兩岸關係中，將難以承受長期的被動消耗。如果兩岸關係的發展攔不住，民進黨怎麼辦？國民黨分裂，民眾黨瓦解，民進黨有可能獨攬「兩岸關係大權」嗎？

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會 論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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