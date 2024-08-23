前美國常駐聯合國代表海莉、日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彥率團，以及來自11個國家的15名政治家、議員和學者等，出席8月21日在台北主辦「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」以行動支持台灣民主。22日柏克級神盾驅逐艦由南向北航經台灣海峽；另美偵察機與無人機等在美艦附近進行監偵任務。美軍海空兵力活動向大陸傳達，對台灣與盟友支持；大陸東部戰區海空嚴陣以待，後續中美台三方關係局勢可能將再度升溫。

首先，筆者長期關注共軍擾台因素，符合在國際上具有影響力之重要人士訪台，並以實際行動支持台灣民主導致共軍反制。

然近日，有日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彥率團，包括眾議員手塚仁雄、眾議員伊藤俊輔及東京都議員鈴木烈共計4人於20至22日訪台。21日將在台北參加「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，並發表專題演講，期間將會見賴清德總統等人。另美國南卡羅來納州前州長兼前美國常駐聯合國代表海莉及來自11個國家的15名政治家、議員和學者等也將與會參加論壇，共同討論台灣海峽和南海局勢等問題。20日賴清德總統接見「日本自民黨青年局海外研修團」指出，台灣和日本是唇亡齒寒的命運共同體。

另21日澳洲聯邦國會「外交國防暨貿易聯席委員會」副主席佛塞特及「公司暨金融服務聯席委員會」主席歐妮爾在國會發起臨時動議，指出聯合國第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權等，並獲參議院一致通過。前述，美台勢必挑動大陸政治敏感神經。

其次，美國海軍柏克級神盾驅逐艦羅夫‧強生號（USS Ralph Johnson, DDG-114）於8月16日駛入釜山進行預定的港口訪問。 8 月 19 日離開釜山。這次訪問南韓體現美韓雙邊關係，並執行航行自由和維護該地區和平與穩定的共同承諾。 21日在呂宋海峽附近執行任務。

美國第七艦隊22日證實，強生號驅逐艦（DDG-114）正例行性通過台灣海峽。這是美軍今年第5次執行通過台海，表明美國致力於維持所有國家航行自由的原則。國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄其權利和自由，美軍也會在任何國際法所允許的地方飛行、航行和執行任務。前者，有間接支持台灣舉辦「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」及前美國常駐聯合國代表海莉與日本前首相野田佳彥等重要國際人士支持台灣。

8月22日早上11時48分大陸智庫「南海戰略態勢感知」公佈，上午美海軍強生號驅逐艦正自南向北穿越台灣海峽，同時美空軍1架RC-135W電子偵察機（AE01CF）於淩晨從嘉手納空軍基地起飛，前往台灣海峽以南空域提供情報支援。 另我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」稱當天早上北部空域有1架MQ-4、西南空域有RC-135與KC-135各1架及2架P-8等；另共軍陸航直升機也前往海峽中線監視美艦。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，8月22日14時39分，美艦過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。我國防部1530時稱，美艦乙艘由南向北，航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。依此與以往推斷，共軍東部戰區將在外艦駛離台灣海峽後，盡速（月底前）調整與規劃在台灣周邊海空域進行8月份第四次「聯合戰備警巡」。

最後，上述同（22）日9時許大陸東部戰區微博公佈， 近日，東部戰區海軍某部組織跨晝夜集中反潛和艦載直升機著艦訓練，錘煉部隊連續作戰和快速出動能力，進一步促進艦機協同。

從釋出圖片集中發現，同時有艦載反潛直升機4架放飛，進行晝、夜間起降與編隊飛行。然目前大陸海軍目前有平面甲板可同時放飛4架直升機者，為075型兩棲攻擊艦。回顧，日本防衛省統合幕僚監部曾於19日稱，075型兩棲攻擊艦1艘與052D型驅逐艦1艘（前後者舷號均不明）17日晚上19時許由東海經宮古海峽進入西太平洋進行遠海訓練與艦隊反潛有關。

而共軍兩棲編隊此刻在西太平洋遠訓、美海軍驅逐艦由西太平洋經呂宋海峽、台灣西南往台灣海峽北上，中美海軍部署實有相互較量。另日方，此次未公佈共軍兩棲編隊進入西太平洋艦船圖片與編號，有違往例常態性作法。

然22日清晨2時發展為今年第10號颱風「珊珊」，原位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，12時46分媒體報導位於台灣鵝鑾鼻東南東方2340公里之海面上，預估以北北西方向朝日本前進，雖對台灣天氣無影響。但有可能在此海域遠訓之共軍兩棲編隊在無遠海綜合補給艦隨行下，將可能提前返航、亦或抵近台灣東部海域進行避風，我相關單位須嚴加注意該編隊動向與此次任務意圖。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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