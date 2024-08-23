根據《金融時報》報導，多名知情人士透露，台灣外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗燮近日一直在美國華府地區進行所謂「特殊管道」（special channel）會談。會談在兩岸關係不明之際登場的確敏感，美國部分官員私下也對於賴清德的表現頗為緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為是比前任總統蔡英文更難預測的領導人。

上一次「特殊管道」會談是2023年2月，當時與會者是外交部長吳釗燮、國安會祕書長顧立雄和總統府副秘書長黃重諺，地點在與華府一河之隔的維吉尼亞州北部。根據長期慣例，台灣的外交部、國防部長不能進入哥倫比亞特區（華府），因此特殊管道會談地點通常選在大華府地區某處。同年3月底蔡總統出訪瓜地馬拉、貝里斯過境紐約，回程則過境洛杉磯，與眾議院長麥卡錫會面。

當年「蔡麥會」在「裴洛西」訪台之後，國際政治效應非同小可，觸發美中台關係最敏感的神經，然而媒體圈報導，蔡英文最後一年任期，更想促成的是蔡總統前往美國國會演說，這就是大陣仗出動國安團隊以及府方黃重諺與會的原因。

《金融時報》是華府匿名官員最愛放話的管道之一，爆出林佳龍、吳釗燮密訪行程，自然有其政治敏感性，然而更要注意的是匿名官員放話「美國部分官員私下也對於賴清德的表現頗為緊張，因為賴清德缺乏外交經驗，被認為是比前任總統蔡英文更難預測的領導人」，美國人對賴清德總統難預測、不放心，這是大警訊。

台灣揮別威權統治，實施民選總統後，歷任總統「走出去」，被認為是突破中共封鎖的象徵，李登輝在任總統時共出訪15次，包括正式與非正式，甚至以名為度假外交突破，外交彈性最大；陳水扁在位雖然烽火外交，包括一次迷航之旅也出訪多達15次；馬英九出訪14次；蔡英文出訪9次。而且近20年來3位總統都是就職上任第一年就安排出訪，扁馬都是就職當年8月啟程，蔡英文則是一上任6月底就前往巴拿馬、巴拉圭，快9月了，賴總統能不急嗎？

邦交國愈來愈少，賴清德可以出訪的名目也愈來愈少，目前第一次出訪沒消沒息，先前賴政府派出採線團遭總統府否認，現在外媒爆出林佳龍、吳釗燮在美活動，莫非賴總統首訪出現窒礙難行？2006年美國不爽阿扁，演變成阿扁迷航之旅，殷鑑不遠。

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