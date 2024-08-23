大陸宣布8月22日起開放福建省陸客經由小三通出入境赴馬祖旅遊，拿到簽證的旅客可透過小三通航線經黃岐、馬尾口岸出境及入境，根據目前台灣入境政策，最長可以停留15天。自是日起福建省公安機關出入境管理部門恢復受理赴馬祖旅遊簽證申請。

看似馬祖已經跑在前面了，金門當然也不遑多讓，國民黨金門立委陳玉珍陪同金門民意代表團一行約20人，22日下午到北京拜會大陸國台辦主任宋濤，爭取陸客到金門旅遊，雙方會見約一個半小時。陳玉珍會後受訪時轉述宋濤原話稱「我不會讓你們空手而歸的」，表示此行成果非常正面樂觀。

由於福建已經公告起恢復受理福建居民赴馬祖旅遊簽注，陳玉珍表示，疫情前每年約有80萬陸客到金門，以人均消費8000元來算，一年有64億元觀光產值，對金門的各行各業影響非常大，她指出，雖然22日並沒有談到具體的開放時間，但她個人希望在大陸十一長假前宣布。

又是一次「兩馬先行、兩門對開」的率先範例，只是這起手式舉得太低、放得太窄，金馬等外離島皆是彈丸之地，遊覽個3、4天已綽綽有餘，很少有遊客待上15天，除非能經由金馬中轉再赴台灣本島旅遊幾天，才能真正聞到政策牛內的味道。何況，只有福建居民能到金馬觀光，其他消費力強的沿海各省市江浙滬粵等都仍裹足不前。

台灣旅行業、交通業、飯店業、服務業等皆引頸期盼可以全面開放陸客來台，雖然目前只有福建居民能到離島還不能到台灣本島，但大陸已釋出善意、慢慢鬆綁，民進黨政府也該積極做出回應，同步放開赴陸旅遊禁團令，為促進兩岸觀光打開機會之窗。

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