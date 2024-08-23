《黑神話：悟空》，這款由中國大陸開發的動作角色扮演遊戲，自在Steam平臺發售後，吸引全球約240萬的玩家在線遊玩（8月22日數據）。加上其他遊戲主機平臺，總計已賣出約450萬套。如此驚人的數據，不僅彰顯遊戲在技術和劇情上的成功，更重要的是，它通過軟實力的文化輸出，向世界展示中國豐富的文化遺產，與深厚的歷史底蘊。

遊戲以中國古典名著《西遊記》為背景，講述了孫悟空成為鬥戰勝佛之後的故事。遊戲中融合大量中國傳統文化元素，如佛教與道教的哲學思想、古代建築風格、傳統音樂與藝術等。這些元素不僅為遊戲增添濃厚的文化色彩，更激發全球玩家對中華文化的興趣。例如，遊戲中出現的佛教非物質文化遺產、《往生咒》、陝西說書等，都能讓玩家在遊戲過程中，感受到中國傳統文化的深邃。

在角色塑造和故事情節方面，遊戲展現其獨特的魅力。與傳統形象中的孫悟空不同，遊戲中的悟空，是一個話不多、企圖跳脫體制框架的硬漢形象。而八戒則被描繪成一頭可愛又深情的小豬妖，與傳統印象中的懶散形象，形成鮮明對比。

這種角色塑造，不僅豐富遊戲的敘事層次，也為全球玩家提供一個不同於以往的視角。此外，遊戲中的章節動畫，並非採用常見的CG技術，而是以動漫風格呈現，這樣的選擇既避免過度依賴CG所帶來的生硬感，又可增強玩家的帶入感，讓他們能更深入地體會遊戲故事。

然而，《黑神話：悟空》不僅僅是一個文化展示的平台，它也試圖通過深刻的故事情節與人物刻畫，傳遞一些社會與人生的哲理。例如，在遊戲中的隱藏結局中，透過二郎神楊戩不忍心殺死孫悟空，揭示一個殘酷的現實：「一個人進入社會後，經歷各種磨難與掙扎，從初露鋒芒到妥協忍辱，最終可能選擇隱退，但社會卻無法容忍有能力卻不願效力的存在，這樣的人最終會被逼迫消失。即便他選擇與志同道合的人共同抗爭，結局也未必如願。」

這種情節設計，反映出當代的社會人士，在現實生活中的經歷，特別是在面對無情折磨與壓迫時的無力感，以及持續奮鬥的堅持。就好比一個從良的壞人，雖然運用在險惡社會中學到的技能，企圖來保護家人，但最終仍難逃厄運一樣。遊戲通過這樣的故事設計，讓玩家在娛樂之餘，也能思考人生的意義與價值，進而引發共鳴及反思。

整體而言，這是一款技術精湛、遊戲性強的作品，同時也是一個成功的文化輸出案例。作為中華文化的一部分，這款遊戲向全球展示大陸的文化自信。然而，在遊戲受到廣泛歡迎的同時，臺灣社會卻對其進行過多的政治化解讀。這種做法不僅無助於增進理解，反而可能讓人們覺得，臺灣社會缺乏包容性。與其為反對而反對，倒不如以開放的心態，迎接文化交流，這樣才能真正提升臺灣人民的素質，並從中獲益。（作者為自由撰稿者）

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