美國谷歌前CEO埃里克.施密特日前在史丹佛大學閉門演講曝光，他對一群菁英談到AI對人類發展的影響現在只是開始，發展AI需要大量資金、人才、強大的教育體系和求勝慾望，只有極少數國家能成為玩家，美國是一個，中國是另一個，在大家有生之年，中美必將為爭奪知識霸權而戰鬥，這將是一場大戰，目前美國領先中國，美國有全球一流人才，還在繼續吸引人才。

除了人才這部分，施密特的其他觀點我都同意。人才動向涉及到美國霸權的崛起及其未來，值得進一步商榷。

美國這個世紀霸權的崛起與二戰關係密切。二戰之前，美國只是一個區域大國，一場二戰，戰爭經濟不僅把美國拉出了1930年代經濟大蕭條的泥淖，也讓美國以戰勝國老大之姿掌握了全球地緣戰略要地，及主導建構了為美國利益服務的國際秩序，更關鍵的是為美國吸納了來自全球的人才。

二戰結束，除了美國，全球滿目瘡痍，全球人才渴望和平安全、發展機遇，全世界只有美國有，更何況美國還有當時大家公認的良好的價值與體制，全球人才因而蜂擁流向美國，追逐美國夢，得人才者得天下，美國霸權因而崛起，上世紀下半葉，特別是1991年蘇聯解體之後世紀末的美國黃金10年，所有指標包括GDP、製造業、貿易、軍事、科技、太空等，無不全球第一，碾壓所有國家。

歷史風水總是輪流轉。一進入新世紀，911事件、兩場反恐戰爭、世紀金融海嘯，一連串打擊讓美國陷入了《時代周刊》所稱的地獄10年，美國運勢開始下行；不過，最大的關鍵，是新中國開始崛起了。

1949年成立的新中國，在1979年改革開放後迅速走出了中國近代自1840年之後的歷史發展低潮，進入新世紀後更是銳不可當，2010年GDP超過日本直追美國，2014年以IMF購買力平價計算之GDP超越美國；與此同時，中國也先後取代美國成為全球貿易王國與製造業王國，目前製造業總產值已是美國的3倍，超過美、日、德3個過去製造業大國的總和；當然，也應該看到，在科技、太空、軍事各領域，中國也與美國有分庭抗禮之勢。就動態競爭的形勢而言，中國的崛起其實意味著美國的衰落，兩者平行，而且存在著互為因果的邏輯關係。

回頭再來看人才形勢。中國崛起是全方位的崛起，包括教育，中國每年大學畢業超過1100萬 ，理工科占近50 %，總數約為美國的5倍，重點還不在於此，而在美國華人科技人才的動向。美國整體運勢的下行，華人一貫受到的歧視，加上近年來新麥卡錫主義的興起，對華人科技人才造成的巨大精神壓力，甚至因中美關係持續緊張，難免讓人聯想起二戰時，美日交戰後，在美日人或日裔被扣留及囚禁的惡夢，華人科技人才的回流中國已然開始，這是推力；與此同時，中國的科研水平、科技環境，及依自然指數顯示的各種已與美國平分秋色的科研指標，則是吸力，一推一吸，形勢比之二戰後已迥然不同，施密特或見不及此。

美國的衰落已無懸念，至於速度快慢則繫於人才的動向，看來也未必樂觀。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）