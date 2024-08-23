民進黨對軍售有很深的「依賴情結」，認為美國賣武器給台灣，有高度的政治象徵意義，代表台美站在一條線上；因此，只要民進黨執政，台美軍火商無不磨拳擦掌，「開張吃10年」，就等著做筆大買賣。

政院核定明年度國防預算4760億，其中軍事投資費為1458億，較今年度預算增加203億，挹注在新增案約有70億，其餘是持續案的付款。在新增案部分，扣除潛艦後續艦預算編20億，只有50億能用。

至於軍事投資的持續案經費，因軍售重大裝備均延宕，現在才趕工，經費一定增加，例如岸置魚叉飛彈購案，本來今年度預定編列65億，因美方交貨進度延宕，僅編15億，大幅縮水；但該交的錢還是要交，一毛跑不掉，付款高峰期跟著往後延。明年度與115年度，將分別編列200餘億及220餘億，金額相當嚇人。

事實上，在軍售方面，美國政府曾吃過大虧。扁政府時代，台灣想買什麼武器，隨時可以提出。軍方列出洋洋灑灑的採購清單，問題是國防預算緊縮，美方點頭後，軍方遲無建案採購動作，氣得美方明確告知，以後再提採購清單不再答覆，直至我方確定能獲得採購預算，美方始告知是否同意軍售。美方的作法很直接，就是看到錢才決定賣不賣。沒錢，什麼都不必提。

蔡政府時代的軍售，也是台灣要什麼，美方就給什麼，更甚者，還會主動加碼。不同的是，扁政府在立院未過半，想編特別預算買武器被在野黨打回票，蔡政府過半，所以編了兩個軍購特別預算，其中一個買戰機，另一個是做中科院各式飛彈，因國防預算的軍投全用於軍售，排擠了中科院自製武器所需預算。

扁政府時代向美國要了一堆武器卻買不起，於是有民代主張向美方貸款買裝備，也有人主張要求軍援，扁政府的作法是編列特別預算，但舉債買武器，國人無法接受，最終未獲立院同意。

讓人意料不到的是，兩岸關係於蔡政府時代急速生變，軍事情勢嚴峻，加上中美較勁，不但編了兩個特別預算案，美方也開始軍援台灣，雖然數字不大，美國會也通過可以融資讓台灣採購武器。

現今賴政府執政第1年，就核定潛艦國造7艘後續艦預算2840餘億，分14年期程，這筆天文數字預算，是建軍史上單筆最大的軍事投資案，除了明年度只編20億闖關外，自後年度起，平均每年度至少要支出200億預算，勢必排擠軍投預算。在國防資源有限情況下，向美融資貸款買軍售，是遲早會發生的事。