台南幫最近接連出包，從政院前發言人陳宗彥被起訴、交長李孟諺爆桃色糾紛閃辭，再到立委林宜瑾辦公室遭搜查，問題全出在賴系台南幫人馬。賴清德在民進黨中常會要黨員「克制檢點」，但對子弟兵私德不設防，難怪外界指責賴長期縱容了。

賴清德總統上任不到一百天，陳宗彥性招待被起訴，交長李孟諺被爆料養小三10年請辭；兩人都是賴在台南市長任內左右手，更是賴清德任國代時就熟識。一路走來全是「台南幫」核心成員，一個個出包，自與賴清德用人脫離不了關係。

賴清德外界形象塑造，來自2015年對抗台南前議長李全教。當時為「對抗黑金，拒進議會」，賴232天不進議會，為賴掙得清廉執政的硬漢形象。但若真清廉自持，性格剛直不阿，何以左右手進出聲色場所，公開場合與小三同進出，竟能完全視而不見？這若非包庇，就是「人設」包裝了。

事實上，台南不斷出事被封「慶紀之都」也非近年之事。去年初選黨主席，賴清德南下「向黨員報告」，帶著6立委鞠躬致歉，正是因台南出現爐碴、88槍擊、光電及正副議長賄選等弊案。賴在中常會說，「黨不能管到你的私生活，但一涉私德，對黨是有傷害的。」問題就在不管私生活，公領域才會一個個出事。

民進黨長期以來「以私害公」，被國民黨議員游淑慧酸「長期優良傳統」，出事的政治人物數不勝數，外界早見怪不怪。只不過，用人不當識人不明，被視為長期縱容的結果，若無法果斷剎住歪風，卻要求非派系或黨員「克制檢點」，恐也只能當笑話看而已。