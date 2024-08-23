賴清德選前拋出「觀光立國 世界台灣」政見，喊話2030年之前讓觀光產業成為兆元產業。言猶在耳，近日卻屢傳國旅崩盤，墾丁暑假旺季不旺，台東熱氣球嘉年華遊客減半，攤商哀喊「球比人多」，亦不乏旅館拋售、飯店歇業。同時，官方統計截至5月出入境旅客人數揭露嚴重逆差，670萬人次出國，僅324萬人次來台，差距一倍；去年國人出國旅遊總支出7134億，外國旅客來台消費僅2698億，逆差達4436億破歷史紀錄。重重打臉賴總統的觀光政策，無疑已成首個跳票的政見。

眾所皆知，來台旅遊人數不振的主因是陸客銳減。以今年而言，324萬人次入境旅客，來自大陸至5月為止僅約15.7萬人，占比4.8％，對比2014年同期陸客來台人數418.4萬，占比4成，差距之大可謂雪崩下滑。

更可議者，中國大陸官方統計今年上半年外國人入境者，比去年同期增長152.7％。入境增長遠超過台灣不說，就連出國旅遊人次也快速成長，2023年出境遊人次為8700萬人次，預測2024一整年將達1.3億人次。讓台灣觀光業者難以接受的是，大陸官方問卷顯示，台灣仍是大陸民眾有意旅遊的前五大目的地。

對比1.3億的出境旅遊商機，去年入境台灣陸客僅22.6萬人，今年至5月止僅15.7萬，觀光業者豈能不大呼失望？結果，卻只見賴總統持續重申在對等、尊嚴及互惠原則下歡迎中國朋友來台旅遊，6月底還將中港澳的旅遊警示列為橙色。種種作為，對國旅產業是雪上加霜。

其實，連政府官員也承認，今年來台旅遊觀光的人次原先設定為1200萬，所以在不久前下修到千萬人次，理由是由於大陸旅客來台的進程不如預期，遠低於原估計的每年200萬至250萬的目標。可以想見，倘若賴政府遲遲不肯與對岸進行破冰和解，不僅250萬目標值無可能實現，就連年度破千萬人次來台的目標也遙遙無期，更遑論是1200萬人次來台的吹牛話術。

賴清德在就任後不久就風風火火成立3個府內委員會「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」，但從屢傳國旅崩盤噩耗的當下看來，上述委員會成立的重要性與急迫性，遠不如改善兩岸關係。賴政府與其自我標榜新政，倒不如優先設立「兩岸和平委員會」；再不濟，也可設立「搶救國旅觀光委員會」做點實事，至差也能起到安撫觀光產業從業人員的心理效果。

反之，政府若持續坐觀國旅崩盤，任由政見跳票，民意反彈將是必然。

（作者為自由撰稿者）