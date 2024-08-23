台灣拳擊選手林郁婷，在巴黎奧運榮獲女子金牌。這本來是一個很單純又很鼓舞的事蹟，卻因為知名作家 J.K.羅琳的一則貼文，影射林郁婷是男性打女子組拳擊比賽，可能造成女子選手終身傷害，而惹起風波。而在八月十七日，美國總統候選人川普，竟然在選舉造勢場子，公然說「在奧運，他們兩個（指林郁婷以及阿爾及利亞拳擊手海莉芙）都變性」「他們是男人。他們變性為女人，然後他們參加拳擊賽」，還表示這是瘋狂且貶抑女性的行徑。

林郁婷明明一直是女性，從出生以來的生理特徵、法律認定，以及在台灣的社會生活過程，都沒有爭議。這次奧運比賽更通過了奧委會的檢測，百分之百合乎規則，羅琳、川普，以及其他質疑者，憑什麼指控？

羅琳與川普，最大的錯誤，就是沒細看事實，不分青紅皂白地站在一股「反跨性別參賽」的風潮下，誣指林郁婷是「男性參加女性比賽」。他們只顧著要站在自己「反跨性別」的陣營，開地圖炮亂打一通，趁勢把可能有爭議的人都指控為「欺負（真正的）女性」。這兩位應該都沒有查詢林郁婷真正的「身世」。她出生就是女性，既沒有動過變性手術，也不曾施行荷爾蒙治療，性別認同上更一直都是「女性」。即使用最保守傳統的性別定義，她也絕對說不上「男人變性去打女子拳擊」。作為名人，這樣的胡亂指控，不論事實，不做分析，只憑感覺與立場就開砲，非常不負責任。

臺灣人在愛護自己選手的心情下，用力在網路上出征羅琳（不知道她是否看到），連外交部駐英代表處也發函相關媒體與團體要求撤文。但對於川普更直白更粗暴的話語，卻鮮見有任何反應。這樣的「打氣」，對於林郁婷，夠嗎？林郁婷這位奧運冠軍選手，未來仍能參加各項比賽嗎？將來的奧運，以及各項世界級的運動項目，會怎樣定義「性別」？我們是在乎林郁婷這位選手，或是真的關切將來各種體育競賽如何設定標準？為什麼林郁婷這位在法律上如此「正港女性」的選手，在世界拳擊比賽的資格卻會產生爭議？

其實這是「跨性別」者參與菁英、頂級運動項目的問題，也是保護「純生理女性」與「多元性別」的取捨。純粹、狹義生理女性在頂級比賽中，碰上男性或跨女（生理男性但認同為女性），是無法競爭的。根據統計，在「最強」等級的男女運動員之間，男女的體力、爆發力、耐力，有 10-50%的差距。就以美國最佳女子泳將 Katie Ledecky來說，她今年蟬聯第四次奧運金牌。但如果把她的成績拿來放在美國15-16歲男子游泳成績，她僅排 26！要讓世界上半數人口（生理女性）有一個可以競賽的空間，用生理性別來區分，是唯一的方法。如果讓男女混在一起競賽，女性運動員幾乎在得獎名單會全軍覆沒。

然而，除了單純限制跨性別參與女子組比賽，或是用睪固酮濃度來篩檢以外，世界田徑總會、世界水上運動總會，以及世界拳擊總會等單位，還加上染色體的嚴格標準。也就是說，即使你的生理性別是「女」，而且睪固酮指數也合格，但若檢測出是所謂的「XY性發展障礙」（具有XY染色體，但生理上卻是女性特徵），也會被排除！林郁婷是否因為這個因素而在之前的世界拳擊賽被禁止參加，由於隱私保護因素，我們不得而知。但這就是爭議所在。

要問的是：染色體標準，可能使得「天生生理女性」也遭到排除，它真的是維持競爭公平、保護女性選手所必要的嗎？它是否已經構成另一種性別歧視？更關鍵的是，它會不會在接下來成為各大賽事的共同標準？我們不能僅滿足於大小眼（敢罵羅琳卻不敢碰川普）的網路聲援，而是要緊盯將來各項國際賽事如何制定規則。如果染色體檢測是錯誤、不必要，甚至歧視的標準，那就要在事前就發聲、異議，並把它擋下來。否則，林郁婷在巴黎奧運過關了，但將來第二、第三個林郁婷，是否還能參賽？請政府的外交與體育主事者，多多關注這個趨勢。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）