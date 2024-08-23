澳洲前總理基亭最近與美國眾議員、前眾院議長裴洛西隔洋駁火，無辜第三者台灣躺著中槍，雖然穿插不少情緒性語言、不正確論述，這場跨國論戰凸顯在詭譎多變世界局勢中，台灣定位模糊不清，國際地位低落，甚至成為外國政客的相罵本。

經常語出警人的基亭日前接受《澳洲廣播公司》（ABC）時事新聞節目7.30訪問時表示，中國主張對台灣的權利，美國人反對，要保護台灣，即使「他們（台灣）坐在中國不動產上」，中國是台灣不動產論果然掀起軒然大波，反中人士認為是「不正確」、「非歷史的」。

被問及台灣人民的心願，以及中共威脅要瓦解台灣公民社會時，基亭回答，「台灣不攸關澳洲重大利益」。他進一步指出，若美中因台灣問題衝突，澳洲將是最終輸家，美國會突然撤出，澳洲必須單獨承擔所有防衛。

過於親中的論點引發澳洲內部與國際社會反彈，我外交部發表聲明強調，基亭的言論與當前地緣政治情勢互相抵觸，無法反映國際社會的主流意見。挺台反中的裴洛西選擇在ABC強勢回應，她說，基亭的評論「愚蠢且荒謬」，台灣不是「中國的房地產」，「台灣就是台灣」，類似的談話方式並不符合印太地區的安全利益。

基亭則立即以「五十步笑百步」為題，鎖定裴洛西高度爭議的台灣訪問，反擊印太安全利益說。他說，裴洛西「不顧一切莽撞」訪台幾乎釀成美中軍事衝突。裴洛西事前一定有被拜登總統、國防部及軍方警告訪問的風險，仍一意孤行，同一位裴洛西現在卻認為我的一中論點完全不適當。

台灣是中國房地產說過於聳動，整個風波或許很快就雲消霧散，但從現實地緣政治及政治人物思維等層面分析，仍有許多值得台灣警惕之處。在拜登政府積極運作下，澳洲已成為印太地區反中急先鋒，特別是「澳英美安全夥伴關係」（AUKUS）已成為準軍事聯盟，目標就是中共，但澳洲政府過度倒向美國，甚至可能成為美國「代理人」已引起反思。

曾任澳洲外交部長的澳洲國立大學榮譽教授埃文斯日前發表專文指出，AUKUS對澳洲國家利益而言是很不好的，如美國與英國不保證如期完成8艘澳洲核子潛艦，即使一切順利，整個計畫耗時長達40年；潛艦具有優越的力量，但規模仍不能滿足澳洲的國防；過度依賴美國的「整合防衛」意味澳洲毫無選擇，必須追隨美國因應印太地區衝突，其中包括防衛台灣；澳洲只能依賴美國，而美國必然優先考量自己國家利益。

基亭在接受ABC訪問時，也強烈批評澳洲政府的國防政策「出賣」了澳洲，是「史上最爛的交易」，「這個政府已賣給美國」，也就是在這個脈絡之下，衍生出台灣是中國房地產說。

基亭也澄清，美國與澳洲幾十年來都接受一中政策，兩國深信成為武力接管對象並不符合台灣利益，而裴洛西並不知道，他在受訪時也曾強調，台灣問題無須透過對抗或暴力，在兩方努力下可以政治、社會解決。

從基亭與裴洛西間的論戰可以看出，台灣問題影響深遠，5600公里以外，位居第二與第三島鏈間的澳洲都感受強大壓力。從五眼聯盟（FVEY）、四方安全對話（Quad）到AUKUS，澳洲可能是美國最堅實盟友，但仍存在不確定、不安全感，並嚴肅檢討如何在美中對抗間自保。處於火線上的台灣更應嚴肅思考，穩定兩岸關係，避免成為麻煩製造者，才是爭取國際認同與支持的根本之道。