大陸自1979發表《告台灣同胞書》宣示和平統一方針，迄今堅持不變，但2016年民進黨重返執政後，兩岸關係發展顯然與「和平」背道而馳。如果心靈契合是大陸追求統一的終極目標，那麼，我們應從上善若水的思維看待兩岸關係的磕磕碰碰。

軟硬交替 民眾困惑

習近平主席4月會見馬英九前總統時曾說，兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，促進心靈契合。只是，民進黨不但汙名化「兩岸一家親」，甚至貶抑中華文化、誇大南島文化，否定兩岸同一民族。依《中華民國憲法》及增修條文規定，台灣地區、大陸地區都是中華民國固有疆域，兩岸主權同屬中國，這是白紙黑字寫明的憲法事實。賴清德總統引「國籍說」認定兩岸互不隸屬，卻忽略中華民國國籍與主權的存在，是國家統一前的狀態，不影響兩岸同屬一個國家的事實。

台灣中華民族認同感仍然牢固，但不能否認政治關係的鴻溝有擴大跡象。美麗島電子報最新國政民調顯示，民眾對中共的好感度為11.3％，反感度74.3％；與2015年此項首次調查比較，當年民眾對大陸的好感度約莫在10至15％，反感度則在55%至60％之間。將近10年，台灣人對中共的好感度大致持平，反感度則顯有提升。

政大選研中心2月發布民調亦顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率為2.4％，創1992年以來新低；兩種身分都認同的比率為32.0％；認同自己是台灣人的比率則為61.7%。

上述數據，雖非直面台灣民眾如何看待一個中國，但仍有助於爬梳台灣主流民意與大陸的距離感，進而理解為何我國憲法明明是「一中憲法」，但即便是國民黨人，有部分人也總是對「一個中國」避之惟恐不及。

不可諱言，大陸積極透過惠台政策拉近兩岸距離，藉此推動融合發展，但與此同時，也透過軍機繞台、實施軍演展示軍事力量，加上外交封鎖、經濟制裁、公布台獨名單等措施對台施加壓力，以表明捍衛統一的決心。

大陸在「軟」的一手，彰顯和平發展的願景和兩岸一家親的情感血脈，在「硬」的一面訴諸民族大義和主權完整，表明不排除使用武力，軟硬策略交替使用，卻導致民眾的困惑，對大陸疏離、恐懼的問題反而更凸顯。

上善若水 化硬為軟

至少目前，大陸決策階層並無對台動武之意，仍希望以融合發展與心靈契合方式實現和平統一目標。那麼，面對台灣民意的疏離與恐懼感，在「硬的更硬」與「軟的更軟」之間，有必要提出「化硬為軟」的對台話語體系做為緩衝。

畢竟，「統一」對大陸而言是主動詞，對台灣來說則是被動詞，聽到統一往往會心生「被統一」的印象；既然是「被」，難免心存疑懼，因而讓「抗中保台」在台灣存在相當程度的選票市場，這點在2020乃至2024的總統大選都可獲得印證。

因此，如何讓台灣民眾了解促統並非逼統，而是推動兩岸融為一體，不需要視統一為威脅，無疑是避免兩岸兵戎相見、推動和平統一必須面對的最大課題。

不可諱言，賴清德以總統身分多次提出「兩國互不隸屬」，突出「兩國」關係，因而被認定為「新兩國論」，梁文傑以陸委會副主委身分指出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在於「稱國名，還是要稱地區」，不免令人質疑是以「兩區論」包裝「兩國論」。這樣確實只會讓民共關係繼續惡性循環，自我實現「武統」的最不幸命運。

面對剪不斷、理還亂的兩岸現況，中國哲學鼻祖老子「上善若水」的思維，可以提供「化硬為軟」的政策脈絡。具體而言，大陸對台「反獨促統」，反獨是手段，統一才是目標，手段不能妨礙目標。反獨要硬，促統須軟，硬軟之間需要一個能產生緩衝作用的對台話語體系，只要做到胸懷深沉善於包容，心靈契合終將水到渠成。