賴清德就職將滿百日，領導術已見雛形，可歸納三重點，一是將蔡政府時代的「製造外部敵人」進一步擴展為「從內部找敵人」，二是對朝小野大的僵局寸步不讓，三是鐵血打貪。去世將近40年至今聲望仍高的前總統蔣經國，以及現在的大陸國家主席習近平，接掌權力後都以打貪爭取民心，樹立威望，賴清德似有效法之意。打貪背後是否夾雜政治意圖並不重要，究竟是玩真的，或玩假的，才是重點。

改變黨內歪風 端正官箴

根據美麗島電子報最新民調，賴清德的信任度較上個月增加1.5個百分點，來到55.2％；執政滿意度增加4.4個百分點，來到52％。行政院長卓榮泰的施政滿意度亦上升3.4個百分點，來到42％。上述3項指標性數據，呈現連續上升的趨勢。

儘管民調變化成因複雜，但「打貪」應是賴清德快速贏得過半正向評價的主因。美麗島電子報董事長吳子嘉斷言，賴清德只要能在執政滿百天之際，以行動展現「用4年時間、掃除8年貪腐」的企圖心，就可成功開局。

具體而言，新竹市長高虹安遭司法重判、柯文哲遭檢調追查，外界有「只辦藍白不辦綠」的質疑；鄭文燦遭檢方三度聲押獲准，外界又有整肅黨內首要對手的批評；賴清德子弟兵陳宗彥、李孟諺、林宜瑾接連中箭，又有黨內派系鬥爭的評論。這些說法是否屬實，一時恐難釐清，但對民眾而言，賴清德能否改變民進黨以權斂財歪風、端正官員官箴，應更為重要。

隨著打貪有成，民調趨於上升，賴清德接下來必須進一步檢視朝野各界對他的批評主要來源為何，才有助於在打貪堆疊出的民氣基礎上更上一層樓。

首先，對於兩岸，賴清德執政以來，接連高舉「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「新兩國論」換來的不只是北京環台軍演，機艦擾台強度加大，甚至傳出闖入我內水領空，情勢之緊繃，讓美方揚言將台海打造成「無人地獄」，以阻卻共軍犯台。

賴總統必須了解，他過往「務實台獨工作者」的自我描述，已被貼上難以抹去的標籤，就職後又一再強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，陸委會副主委試圖用「兩區論」沖淡「兩國論」，但就北京而言，層級太低、表述不足，不會視為善意。尤其，賴政府對漁權糾紛第一時間的發言往往是搧風點火，加上堅持赴陸禁團令，都被解讀為「非善意」。關於此，賴政府須廣聽各界意見，修正慣性思維，才有助於終止兩岸持續陷落敵意螺旋。

修正親美抗中 朝野對話

第二，有關朝野關係，賴清德上任初期下令立院黨團反守為攻，對國會改革法案先覆議、再釋憲，以執政權對抗監督權，此舉不只讓立院淪為焦土，更有意藉此啟動大罷免時代，而第一仗就是鎖定基隆市長謝國樑。只是，基隆市府在東岸商場爭議已四連勝，證明罷免毫無正當性，民進黨應停止不分青紅皂白的濫用罷免，讓原先就欠缺互信的朝野更形對立。

民眾黨的政治獻金流向確實存在爭議，但如果連陳佩琪替兒子看屋的雞毛蒜皮，綠色政媒都要窮追猛打，無論最終柯文哲是否「社會性死亡」、民進黨能否承接民眾黨流失的年輕選票，一旦政治追殺過了頭，恐將適得其反，朝野關係必然雪上加霜。

最重要的是，台灣人民之所以讓民進黨失去國會多數，關鍵就是無法忍受不受制衡的傲慢政府，在野黨提出「國會改革法案」有其正當性。但法案經立法院通過後，總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團聯手以釋憲手段杯葛，讓依法、依憲完成的法律案形同具文，猶如告訴國人「《中華民國憲法》與賴清德牴觸者無效」，人民看在眼裡，將勾起過去蔡政府鴨霸執政的回憶。眼前民眾不那麼關心朝野鬥爭，但不要忘了「絕對的權力絕對的腐敗」，閹割制衡力量是慢性自殺。

總的來說，賴清德鐵血打貪將有助政權維穩。未來若要贏得更多民心支持，對內，必須以對話取代對立；對外，應調整親美抗中政策，讓北京願意將他視為交涉的對象，光是能做到這一點，就足以有機會替兩岸創造截然不同的樣貌。