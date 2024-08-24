在金門823砲戰66週年的今天，賴清德總統前往金門發言談話說：「中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨」，這就是務實台獨工作者賴清德的話術。就算是務實台獨也是違背中華民國憲法，到底是：北京要維護中國主權完整，不讓台獨將台灣從中國分裂出去？還是，民進黨要長期執政，因而必須拿下台灣搞台獨工作？

66年前的金門823砲戰，是一場不幸的戰爭。雖是國共兩黨為了整個中國現代化路線的抉擇分歧而戰，但卻是維護「一個中國」的主權完整的軍事內戰，完全不同於務實台獨工作係以分裂中國為政治目標的認知作戰。

過去，賴清德的叔叔也參加過823戰役，是為了維護一個中國的主權完整，現在，賴清德搞務實台獨工作，卻是為了將台灣分裂出去不讓中國主權完整。兩件事根本完全不同，賴清德卻將維護中國主權的823戰役與分裂中國主權的台獨工作，進行了偷換，還真是臉不紅氣不喘！

依照中華民國憲法的規定，中華民國的主權包含了自由地區的台灣以及中國大陸地區。身為中華民國總統的賴清德，故意將保衛台澎金馬的「治權」等同於捍衛中華民國的「主權」，這是「做小」中華民國！這是將台澎金馬從整個中國分裂出去！這就是台獨民進黨要拿下台灣的務實工作！

事實上，台獨要能政治生存就必須與全台灣民眾綁在一起，這也是賴清德明明知道多數高達6成的台灣民眾反對台獨，也要高喊團結來應付美國、欺騙北京的重要原因，否則，台獨民進黨將無法拿下台灣以分裂中國來繼續執政。

最可惡的是，過半多數的台灣民眾愛好和平只想好好與人為善過日子，卻被「嘴說和平、手拿武器」的少數台獨人士挾持，並被逼著花錢養台獨政權，還要被迫一起搞務實台獨工作來與北京進行對抗。

誰要拿下台灣來分裂中國？相信要兩岸和平、反對台獨、熱愛中華民國的民眾，甚至823砲戰的遺族家屬，大家的內心可都是清清楚楚。台獨人士是一群騙子，過半多數的台灣民眾可不是傻子。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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