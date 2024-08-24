柯文哲為了從政治獻金風暴脫身，先是指控會計師端木正把關不足，如今又把錯推給50年的老同學李文宗，拉東扯西，注定是滅火不成反遭火烤。柯文哲若要救亡圖存，只剩兩條路可走，一是請辭主席，以示負責；二是清君側，重建核心團隊。只要做到其中之一，依然還有明天。

以國民黨及民進黨現階段的表現來看，兩黨顯然還沒有本錢能吸納自民眾黨流失的民氣，因此柯文哲若能重新喚起社會信任，要宣告他社會性死亡仍言之過早。只是，他要如何喚回支持者的心？關鍵心法，在回歸本質，找出問題源頭。

柯文哲常說，一個人走得快，一群人走得遠。此刻他更該思考的是，如果陪他走的人，既非良師也非益友，而是成事不足、敗事有餘的戰狼與小鬼，牽著他走向錯誤道路，無論走再遠，又有何用？

柯文哲該捫心自問，是誰用眼淚慫恿他撕毀藍白合協議？是誰用假民調蒙蔽競選團隊與社會？又是誰為了當立委，不惜由綠轉黃再轉白，讓民眾黨被嘲笑為牆頭草的寄居地？這些人看似忠臣，實則以小我妨礙大我，幫自己勝於幫老闆；與其說是戰友，更像是利用他人打亮自己的貼牌仔。

民眾黨的成長，這些人沒幫多少忙；但民眾黨的衰退，他們肯定厥功甚偉。柯文哲落到這番田地，若還無法警覺就是這票人把他抬向火爐，那麼，他的智商可能不是157，而是1+5+7。

當然，柯文哲大可拒絕承認識人不明，堅持團抱取暖，那麼他就有必要一肩扛起責任，請辭主席，讓事件畫下句點，沉潛待發，坐看雲起時。但，如果連這點也做不到，民眾黨恐怕注定難逃第三勢力的式微宿命。