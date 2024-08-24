近日，友人轉來普林斯頓大學教授范亞倫（Aaron L. Friedberg）在《外交事務》雜誌的一篇文章《阻止下一波中國衝擊》。作者認為，當下中國大量出口的半導體製品、電動車等高科技產品，正在引發新一波的「中國衝擊」。

范亞倫這篇文章除了批判中國產能過剩，還指責北京因一黨一己之私拒絕調整經濟發展模式，呼籲民主國家組建貿易防禦聯盟。平心而論，中國是否產能過剩，中國經濟改革何去何從並非沒有討論空間，但如果發達國家固執己見，殺人誅心，並以此為自己的貿易保護主義開脫，恐怕對解決問題於事無補，只會進一步激化矛盾。

范亞倫在文章引用世界銀行的數據，稱2022年中國製造業占全球產能的30％，但消費量僅占全球的13％，這些過剩的產品大量傾銷到全世界。這是中國透過補貼、市場准入限制、貨幣操縱和其他工具來擴大其製造能力並掠奪海外市場的結果。即使2008年全球金融危機導致外需急劇萎縮，中國仍不放棄出口戰略，反而透過產業升級競逐更多賽道，釋放更多產能。

范亞倫炒作中國產能過剩論，與美國西方主流輿論別無二致，可說是跟美國政府一唱一和。上月，美國財政部副部長，同時也是美中經濟工作組美方牽頭人的夏包，在華盛頓公開表示，一波接一波的中國衝擊使美國等國家的工人和企業深受其害。比如從2000到2015年，中國增加超過8億噸的鋼鐵產能，在美國造成近10萬個工作崗位流失。夏包也警告，如果北京不自行化解新一波中國衝擊，美國將採取防禦措施。

范亞倫給出的防禦措施建議，就是不惜違反WTO非歧視原則以及冒著激化貿易戰的風險，也要組建民主國家的貿易防禦聯盟，把中國擠出全球市場。更重要的是，做為政治學者的范亞倫認為北京之所以拒絕承認產能過剩，也拒絕向以國內消費為主的經濟發展模式轉型，蓋因中國長期依賴大量出口換取快速增長，從而有資本擴張軍備，形塑地緣政治影響力，最終維護中共的政治權力和社會控制。

然而，在北京看來，中國出口「新三樣」之所以風靡全球，是比較優勢與外需旺盛自然結合的結果，是再正常不過的市場現象。美國等發達國家在全球市場上競爭不過中國，就泡製「產能過剩論」、「中國衝擊論」為貿易保護主義打掩護，本質上是不想看到中國實現高質量發展，不願承認中國人也有過上好日子的權利。至於結構轉型，擴大內需其實是中國的既定戰略，但並非能一蹴而就，更不是范亞倫、夏包等人提議的提高工資、增加社會福利支出那麼簡單。

如果在商言商，合理的產能利用率應是多少，反補貼稅是高了還是低了，都有討論和談判餘地。如果將經貿問題政治化、安全化甚至武器化，將產能過剩與中共的國內統治、對外戰略掛鉤，那就不是一、兩個百分點的利益交換那麼單純，而是會大大壓縮對話協商的空間，加速經濟新冷戰和催生兩個平行市場。這對西方真的有利嗎？