新青安政策讓房市爆熱，後患無窮！這幾個月下來，包括我在內諸多學者專家不斷提出警訊，希望政府及早因應，不該坐視房市、房價狂漲，但可惜，聽者藐藐，官員絲毫不以為意，以致銀行房貸近滿水位，五大銀行6月單月新承作房貸金額破千億，超過4成來自新青安。直到央行總裁楊金龍出招邀34家銀行「喝咖啡」 籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，形同限貸令，房貸市場也因而出現錢荒，各種疑慮或恐慌也逐漸蔓延擴散。

雖說打擊投機行為有其必要性，但錯誤的政策不該由人民買單。不專業和不務實的錯誤政策就別再恣意推出了。也拜託高官們，不懂的就請教專家吧！畢竟，民間人才濟濟。何況，並非所有房貸戶都是投機客。通膨、物價高漲和企業裁員等，已導致年輕和弱勢族群徬徨無助；千萬別為了急著收拾錯誤政策的爛攤子，而錯殺無辜或讓渠等不利處境雪上加霜！

其實，民眾早就抱怨房貸利率越來越高或求貸無門；甚至還有購屋者反映，即使完成申貸程序，仍需排隊等待資金？導致房貸族面臨資金難題困擾，也讓原本困難的購屋過程變得更加艱辛，房市亂象叢生。

早知如此，何必當初？選前不務實的「新青安房貸」，喊出了市場最低利率，加上「還息不還本」的寬限期，還有貸款期限長達40年等，的確吸引年輕或弱勢族群，也形塑出「化解年輕族群住不起」的政策利多，而嬴得選票。但這種不務實、不專業和缺乏配套的政策，終究擋不住現實生活的考驗。尤其，低利率和長期貸款等優惠條件也吸引大量買氣趨之若鶩，導致市場假性需求暴漲，銀行房貸額度迅速飆升、爭議不斷。而成為必須解決的燙手山芋。

這股以青年為名的買房潮，還喊出「無痛買屋」、「租不如買」的口號，宛如放出房價只漲不跌的訊號，助長房價再度飆高一波。全台瘋房市，更像打了興奮劑，還瞬時打開了投資客炒房的巧門。如今，原用來收攏民心的政策工具，反成了炒房推手。更加讓人搞不清，政府到底是要打房還是炒房？

年輕族群苦於高房價和買不起房的無奈，也因而越加積重難返。就算不買房，也擋不住房租也都跟著水漲船高，月租金幾乎吃掉社會新鮮人一半的薪水。也讓人驚覺，錯誤的政策果真比貪污還可怕！

尤其，房子一買就是幾十年，對多數年輕族群而言，購屋負債金額遠超過個人資產，房價與薪資脫鉤嚴重，也意味著首購族還款壓力越來越高！而突然實施的銀行限貸和政策緊縮，會不會進一步加重買房族的負擔？萬一出現房價不分青紅皂白、非理性下跌等，會不會更加嚴重？

事到如今，也祗能期待專家們的主動介入，避免錯誤政策成為壓垮首購族的最後一根稻草！否則，受害的還是那些本就拮据、投訴無門的購屋者，尤其是真正需要房貸、又聽從政府號角投入市的青年族群。（作者為前立法委員）