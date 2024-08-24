行政院剛通過2025年中央政府總預算，整體國防預算6470億元新台幣，約佔GDP之2.45%。若再加上2021年拍板通過為期五年的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，以特別預算方式編列採購新武器系統，上限為2400億元新台幣，包括價值904億元用於採購新式戰機和附屬設備提升海空戰力，則總體預算更多。而且未來支出還取決於台灣能否獲得「關鍵、重要的武器裝備」，意味著將來獲得更新的裝備，國防預算勢必還會繼續看漲。

武器裝備更新換代，是各國國防建設的常態，國防經費依照自身防務需求，朝穩健成長的編列方式是屬常態，但台灣近幾年國防預算呈大幅增加，但其內容項目是否真能符合實需，則要審慎觀察，因為每分納稅人辛苦錢都要用在實質提升防衛戰力的尖端。中共今年國防支出增加7.2%，達到2341億美元，增幅超過2024年5%左右的經濟成長目標。

共軍編列的國防預算約佔中國大陸GDP的1.3%。但海峽兩岸的國防目標和安全環境不同，若以中共增加國防預算為前提，比擬台灣也要跟著GDP比率增加預算，有失軍事專業，不符合我國朝向「不對稱戰力」的建構目標。畢竟國防並非只建立在新式武器裝備的獲得。何況我國近年一直向美爭取F-35匿跡戰機、神盾艦戰系，和新版Link-22資料鏈路都付之闕如，美國對此長年三緘其口，遑論更有戰略意涵的「薩德」反飛彈系統和空中加油機。

美台無外交關係，但美國是台灣最重要的武器供應方和國際支持者，歷屆美國政府無論民主、共和兩黨，都敦促台灣實現「軍事現代化」並增加軍費支出，這當然是美國在亞太地區的安全利益考量。再者，也是給「軍工複合體制」的美國國防工業創造營利機會和更大的影響力，畢竟美國歷年各種大小選舉，政治獻金最大來源就是這些軍工複合體。

在新年度國防預算編列創下新高之際，國人應該正視另一更重要的問題，現在年輕人還有多少人願意以實際行動支持恢復兩年制徵兵，還有多少人願意支持一年兩次為期一周的教育召集。要落實全民國防就必須以行動支持，如果抱持事不關己心態，所謂「保台」只是淪為口號及「刷存在感」而已。

民進黨執政為了選票及討好年輕族群，不讓年輕人接受完整兩年軍事訓練，就無法落實全民國防理念，讓新世代年青人心存僥倖，幻想美、日等國外援，自己卻不想承擔起「保台」的責任和義務，目前部隊官兵十五萬人全部動員盡洪荒之力搞招生，缺兵情況依然嚴重，長久若此，則再添購更多新式武器裝備也無濟於事。

當前世界格局快速變化，台海當然是眾所矚目的焦點，但國人不能忘記的是，不同國家或地區看待台海問題的基本，均來自其國家利益和大國博弈的先決考量，一旦抽離意識形態或價值觀等美麗詞藻與口號後，剩下的就是赤裸裸的政治現實。美國和日本也不例外，不會因為台灣是其「前殖民地」，就真把台灣當成「自家」護衛，這些都不是可以用意識形態或巧妙政治語言含糊搪塞的。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學教授）