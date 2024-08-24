決定當前世局的最大因素是美國內政，不是大陸，不是其他國家，也不是美中關係，當然更不是台灣或兩岸關係。而美國內政中最重要的就是今年11月的總統大選。

這次大選是在美國「民主」及「資本主義」都嚴重生病的大環境中舉行。紅藍對立之尖銳歷來罕見。僅看外表的白人男性對上黑人女性，就足以窺見其中隱含的種族、左右、文化價值觀各方面的重大差異。再進一步推敲，個人以為，關鍵是川普，因為賀錦麗原本無甚聲望卻突然鵲起，很大動力是許多人厭惡川普。所以11月固然是兩人對決，更是愛恨川普的對決。

謹大膽推測，如果川普當選總統，美國將發生由上而下的「小亂」。入主白宮之後的川普將成為美國罕見的獨裁者。他已有行政經驗，對這次競選活動的掌控力度明顯高於上次。如再任總統，將有絕對主導權，不會再被視為需要「成人」看緊的「小孩」。共和黨奪回兩院的機會也很大，其中許多人必然是他的禁衛軍，所以操縱國會也不是問題。至於司法，迄今所有控訴甚至有罪判決都動不了他半根汗毛，加上最高法院的絕對多數，司法諒也難對他有所制衡。最關鍵的，此人什麼都敢做，而且毫無罪惡感，所以他如興風作浪，完全不必意外。

「由上而下的小亂」，指的是他針對聯邦政府的改變。他上次執政時就對聯邦政府高度不滿，直稱它為「深層政府」。2020年11月一份Bloomberg的調查恰好驗證了他的惡感。彭博問了那年1萬2千名曾經捐款給兩黨候選人的聯邦官員，發現高達84%捐款給拜登，不是川普。所以他將來大量汰換聯邦常任官員的可能性很高，官員自動掛冠求去的可能性也很高。政壇必將因此而動盪，政策亦將不確定。美軍更可能因為他成為最高統帥而出現族群感情疏離的問題。美軍白人多半出身紅州，像他的副總統候選人萬斯，內心傾向川普。但黑人及其他族群卻傳統上傾向民主黨，恐對川普心有疑慮。如此，美軍戰力是否受到影響，值得審慎評估。因為變化僅限於政府內，故稱「小變」。

如他小輸，恐生「遍地開花的大亂」。上次他落選，他的徒眾已經悍然圍攻國會大廈。這次如再落敗，還是輸給黑人女性，他只要說一句「我們的勝利被偷了，again!」各地類似Proud Boys（上次帶頭作亂者）的大約兩百個親共和黨的武裝團體就可能發動暴亂。經此世紀性動亂，美國政府、政治及政策將成何等模樣，不敢繼續推敲。

只有一種可能會讓美國暫時維持大致安定的狀態，那就是川普大輸，輸到他無話可說的地步。這就看未來如何演變了。

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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