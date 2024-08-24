日前大陸智庫網站出現幾篇關於兩岸統一後治理問題的文章，一經登出旋遭下架，引起外界注意。這些文章固然大膽創新，但不免閉門造車、不切實際，且違背大陸中央「和平統一」基本方針，因而遭到下架。不過，近年大陸社會出現厭台、反台，否定台灣存在價值的問題，不容輕忽。

愛國主義吹入學術圈

兩岸關係緊張，大陸民間在「愛國主義」風潮下，將兩岸問題上綱上線，加上中美激烈競爭，民進黨政府誇大美台關係，大陸輿論跟著落入民進黨陷阱，將兩岸分治變成敵我矛盾，將中美競爭帶入兩岸關係。此風氣吹入學術圈，象牙塔內亦不能倖免。

學界有一句警語叫「不發表就等死」（Publish or Perish）。學術研究機構的研究人員、大學教師都有研究與發表的壓力，大陸也不例外，加上前述網路輿論影響，一些學者不免寧左勿右，因而脫離現實，甚至有傷大局。

上月底大陸智庫網站一篇文章，提出以「離岸經濟中心」實現「灣區一體化」的概念，提議設立「中央粵港澳大灣區委員會」，主張貨幣和證件統一。文章刊出不久就被下架，因為這無異於「特區」的擴大，也有違「一國兩制」精神。

無獨有偶，廈門大學海峽兩岸城市規畫研究所日前發文，認為隨著美國大選情勢變化，前總統川普重返白宮可能性大增，統一台灣的時間表隨時可能提前。該文作者認為北京對香港採取的「一國兩制」模式並不適合治理台灣，要做好統一後「全面接管台灣」的預案。

文中提出二項建議，一是成立「中央台灣工作委員會」做為「影子政府」，做好入台接收政權的準備。委員會深入了解台灣的體制與法律，研擬接收預案，接管對象包括人員、基礎設施、公有資產等。邀集台灣菁英參與接收方案，減少政權轉換衝擊。

二是建立「台灣治理試驗區」。作者認為統一後，台灣必須盡快徹底融入大陸體系，避免類似2019年香港事件的發生。作者建議在廈門祥安區或泉州南安市成立試驗區。區內培訓接管政權幹部，設置一個高度模擬的實體環境，全面類比統一後的管理模式。文章還說，在實驗區政策和法律要根據台灣「統一」後實際採取的政策，大到廢除或保留選舉制度，小到保留或取消繁體字等；另外，從貨幣過渡、房地產制度改革、教材和教師的過渡、升學制度改革等等。

過激言論恐誤判形勢

看到這些突發怪想的建議，頭腦清楚的人都會覺得不值一顧。中共當局若是把這種一廂情願的囈語夢話當真，台灣人也就不怕統一了，因為這樣的水平根本無法完成統一。先不說「影子政府」完全接收台灣政權，根本上否定了「一國兩制」，背離當前的統一原則。試驗區的想法更是異想天開，試問誰當白老鼠？台灣人還是當地人？要試驗多久？他們與非試驗區的居民又是什麼關係？如何互動？

不過，其中還是有一些訊息值得嚴肅以對，首先，台灣歷史上多次政權易主，都付出慘痛的代價，因而對統一充滿恐懼。之前中國大陸駐法大使盧沙野曾提統一台灣後，要「再教育」台灣人，如同廈門大學這篇文章多少都會引起反感，也給了台獨勢力醜化大陸、離間兩岸人民感情的機會。

再者，習近平多次強調中國的完全統一，所謂完全統一，正如他在2014年會見台灣和平統一團體聯合參訪團時所說的，「我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合」。要心靈契合，就要慎防這種「愛國主義」反倒破壞兩岸關係，武統自走炮的後座力要小心。

另外，奧運期間大陸一名網紅踢爆台灣企業經營的旅館拒掛五星旗的事件，一度在網路鬧得沸沸揚揚，所幸大陸駐法國使館及時發表聲明，肯定旅法僑界的愛國義舉後，事件隨即平息。這些事都可以看出大陸對兩岸問題的處理態度，和平基調並未改變。兩岸都有出於不同立場與理由的鍵盤俠，我方也不必因為一些過激言論而誤判形勢。