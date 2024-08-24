疫情早已過去，當全世界的景點都再度湧現人潮時，台灣的觀光卻依舊欲振乏力，入出境旅客出現空前大逆差，旅遊業者叫苦連天，國際間似乎只有台灣沒能走出疫情打擊，這全要怪民進黨政府意識形態掛帥，壓垮民生經濟。

平潭首發船 踏出第一步

疫情期間邊境管制，多少旅遊、餐飲、交通從業人士丟了飯碗。那算天災，怨不了人，但疫情去年就已解封，各國觀光客大舉回籠，業者笑呵呵喜迎觀光財。唯獨台灣不升反減，去年是解封第一年，來台旅客只有648萬人次，卻有多達1179萬人次出國旅遊，觀光人次逆差高達1.8倍，旅遊消費逆差更達到4436億元，和疫情前2019年的逆差3719億元相較，足足多虧了717億元，創下歷史新高。

國家發展委員會宣稱今年要將觀光產業打造為兆元產業，目標是千萬觀光客。計畫很豐滿，現實卻很骨感，觀光客來台人次反而更為下跌。交通部觀光署統計，今年1到5月只有324萬人次入境，出境旅客則多達670萬人次，入出境人次逆差突破了2倍，和往年同期相較，創下了令台灣觀光業灰頭土臉的歷史新高。

台灣觀光慘兮兮，最大的關鍵，就是缺了陸客這塊大市場。馬英九總統任內兩岸關係良好，曾創下1年400萬陸客來台的輝煌紀錄；蔡英文上台後兩岸關係惡化，但2019年還有180萬人次的陸客。民進黨政府自疫情開始，就對大陸採取強烈的敵視排斥，阻擋與大陸的各種交流，對赴陸旅遊團的禁令出爾反爾，只同意極少數陸客能從第三地來台。雖然在旅遊業者的哀求下，政府將禁團令暫時延後，但為反制大陸當局的「懲獨」政策，民進黨政府又將陸港澳都列為橙色燈號旅遊警示，讓旅遊業者再遭沉重打擊。

商總理事長許舒博明白指出，若不開放陸客，就不可能達到千萬來客，只是淪為口號。但民進黨政府卻寧願讓旅遊業者喝西北風，也不肯放下藉抗中保台炒作兩岸敵意。既然如此，民間索性自力救濟。繼日前大陸福建開放個人或團體赴馬祖旅遊後，台灣旅遊業者也主動邀請福建平潭「百人團」來台觀光，以包船的方式來台，試圖以「邀訪」的模式，突破政府為兩岸觀光所設的枷鎖。業者希望此申請案送達陸委會後，政府能閉眼放手不加阻擋，讓陸客來台能建立新的運作模式。旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，業者努力促成兩岸觀光正常交流，這次邀請平潭旅客採包船方式，但我方尚未恢復海峽號客運，希望政府能核准這波首發船，兩岸旅遊也可藉此起步。他並且呼籲，政治歸政治，民生經濟也要顧。

交流除敵意 為台找出路

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為，大陸曾提出開放順序為馬祖、金門、平潭海峽號復航，目前正照此方向走，業者則在其中「利用所有可能的機會推動」，在官方默許下促成。業界只希望恢復兩岸旅遊原貌，並無新的需求，盼政府能聽到業者的心聲。

對於福建省開放居民赴馬祖進行不超過15天的旅遊，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉表示，樂見對岸在開放上「踏出一步」，海基會將在9月正式派員進駐馬祖行政協調中心，在第一線提供兩岸民眾透過小三通往來更便捷的服務。雖然海基會的態度相當正面，但未必等同於民進黨政府真的有心解除觀光禁令。就賴清德總統上台後的行事觀察，他對兩岸接觸交流相當排斥，觀光禁令的少許放鬆也不過是因為業者反彈激烈，實則他根本無意緩和兩岸緊張，陸委會是否同意業者這次的自救方案，正可檢驗民進黨政府對改善兩岸關係的誠意。

兩岸民眾相互的觀光交流，是最能促進了解、化解敵意的管道，其意義不只是為觀光業者帶來獲利，更能為兩岸營造和平環境，讓台灣經濟民生在安定中積極發展，為下一代開創更多機會。民進黨政府如果不努力為台灣找出路，還繼續阻擋陸客所帶入的觀光活水，生存之路愈走愈窄的，不只是台灣的觀光業，更是台灣的未來。