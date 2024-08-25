已生效實施的《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP），可說是2008年7月世貿組織（WTO）《杜哈回合》多邊貿易談判觸礁以來，全球最具有吸引力或影響力的大型區域自由貿易協議。台灣雖早在2021年9月22日即正式提出加入申請，但迄無進展。儘管今年CPTPP輪值國加拿大相當友台，但「兩岸」議題橫梗其中，台灣入會難度仍高。突圍之道，宜「化整為零」，朝多元化、客製化貿易協商推進。

今年CPTPP部長級執委會將在11月底於溫哥華舉行，預估將會聚焦兩岸、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭及烏克蘭等六件入會申請案。

雖然今年是台灣有機會申請加入CPTPP的一年，然而按照現行CPTPP規則，其執行委員會迄無同時成立「聯合工作小組」處理多件申請案的經驗，且CPTPP既有成員可能沒有足夠能量與六個不同條件之國家同時展開談判，其中最挑戰的工作莫過，面對極政治敏感的「兩岸」申請加入案件。

如果參考去年已完成簽署正式加入的英國實例，未來在審查兩岸過程上，恐將呈現兩種模式：

其一，「先到先審」原則。若按此模式，則中國大陸第一順位，卻又可能因其加入標準較為不足，而需要投入頗長時間進行談判，如此勢必使得後續五個申請案件遭到延宕，甚至影響未來其他國家申請加入意願。

其二，「先行審理較符合標準的國家」原則。若按此模式，則台灣普遍被認為是較符合標準的國家可以優先處理。但是，在國際政治「一中原則」氛圍暈染下，此一「先台後中」模式，不易獲得友中國家的支持。

很顯然地，目前台灣申請加入CPTPP所存在的問題，並非來自經濟體制或市場開放的挑戰，而是來自外交、主權之糾葛。例如：新加坡、紐西蘭等先進經濟體希望維持中立避免選邊，相對馬來西亞、越南等中等開發經濟體則是可能因聚焦中國大陸利益而較為「傾中」，使得最接近CPTPP標準、具有資格成立工作小組的台灣，在國際政治「一中原則」因素考量下，卻又是最為複雜、不易達成共識之申請加入案件。

此意味著，在全球區域經濟整合蔚為潮流下，台灣申請加入CPTPP的期程難以操之在我，因此，我們必須找出「利基」研擬較多元的替代路徑。其實，從過去30年來全球供應鏈的發展軌跡可以發現，促進供應鏈成長發展所需要的條件，並非透過參與區域經濟整合，而是必須具有效率。再者，歷經近年美中貿易糾葛及新冠疫情肆虐之後，台商所累積的「信任」、「安全」優勢，對於積極家重組供應網絡的西方國家也極具吸引力。

因此，除了有效將全球各地台商的生產網絡整合，同時加強與西方國家之重組供應網絡連結，突圍區域經濟整合之外，更值得政府重視的是，最近十年以來國際貿易談判模式，正在朝向特色化、客製化型態轉型。例如：去年11月歐盟所完成的「The Art of Mini-Deals」研究報告指出，國際間逐漸透過洽簽「零散」協議（Mini-Deals），而不再追求名稱華麗的自由貿易協定（FTA）。過去十年以來，歐盟即已簽署超過2,000個零散協議。

也就是說，在參與區域經濟整合過程中，除了必須面對頗冗長的審查程序之外，難以避免來自國內相關產業異見，以及不同利益團體抗爭，甚至國會無理杯葛，使得各國政府無不希望找出其他替代模式，處理貿易夥伴彼此需要減少成本或繁文縟節的事項，在避免國會干預的同時，順利解決廠商問題。其中較為常見屬於零散協議的是「相互承認約定（MRA）」。

總之，台灣面對國際政治「一中原則」的現實環境，與其過度樂觀在短期內加入CPTPP，不如找出突圍路徑。其實，台灣已加入的《政府採購協議》、《資訊科技協議》，或是美國透過友岸外包政策推動的《印太經濟架構協議》（IPEF）及名稱高大上的「台美21世紀貿易倡議」，皆是以「零散」思維洽簽協議的實例，未來可再接再厲，積少成多，為台灣產業的跨國發展爭取更多權益。