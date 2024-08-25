新的影像顯示了中國 殲-16 戰鬥機計畫的狀態和目前部署的規模，對國家的空中作戰能力有重大影響。這對台灣海峽的力量平衡具有重要意義，因為 殲-16 在最近幾年的演習中，已經成為人民解放軍作戰飛機中最核心的角色。該影像確認，部署在人民解放軍第125空中旅的 殲-16 包括了來自第13批生產的殲-16。這是公開來源影像確認的最新殲-16 批次，已經開始交付。每批 J-16 包括 24 到 30 架戰鬥機，確認第13批已經開始交付，表明生產數量可能已經遠超過 350 架。

正確看待 J-16 的數量，自冷戰結束以來，除了美國空軍的 F-35A 之外，世界上沒有其他戰鬥機被單一空軍服役過類似數量的戰鬥機。這一點尤其值得注意，因為 J-16 是世界上最大、最遠程的戰鬥機之一。由於運行和生產成本高，大型戰鬥機通常會以較小的規模生產。

然而，大規模生產殲 -16 已經徹底改變了多個 PLA 戰鬥機單位的作戰能力，第125空中旅已經從體積不到三分之一、只有部分射程和較差態勢感知的 J-7E 戰鬥機轉換為殲 -16。殲 -16的體積是中華民國空軍所依賴的F-16戰鬥機的兩倍多，發動機功率大約是其兩倍。這使得該飛機能夠用一個尺寸超過3倍的大型 AESA 雷達，以及更大的燃料載荷，同時擁有超過兩倍的航程。第125空中旅駐紮在南部戰區的南寧空軍基地，使得殲 -16 能夠輕鬆參與台灣海峽的作戰。

殲 -16 從 2014 年或 2015 年開始服役。中國生產殲 -16 的速度是包括俄羅斯自行生產的蘇愷 -27 家族戰鬥 機在內，所有海外重型飛機的兩倍左右。以年產量來說， 殲 -16 在世界上排名第四，但只看重型戰鬥機的話，殲 -16 的產量是排名世界第二，僅次於殲 -20。從 2018 年起，因 為出自同座工廠的前代型號殲 -11B 即將終止生產，所以產能轉讓給了殲 -16，於是殲 -16 開始以更快的速度交付給解放軍服役。

英國皇家國防安全聯合軍種研究所研究員兼中國國安問 題專家賈斯丁.布朗克在介紹殲 -16 的性能時說：「殲 -16 戰鬥機幾乎在所有重要性能上，都完全優於俄羅斯的側衛戰 鬥機（蘇愷 -27 衍生型）......殲 -16 不僅比俄羅斯的側衛戰鬥 機更輕、更強，在空對地方面還能使用能力更強的多用途彈 藥......而且搭配主動電子掃描陣列雷達使用的空對空武器也 更有效。」

在執行距離更遠的任務時，殲 -16 的高酬載、 續航航程和飛行高度可與殲 -20 比肩，而使用比殲 -10 大更多的雷達，讓殲 -16 能夠為整體狀態意識做出更大貢獻。採用了大量的匿蹤技術，特別是雷達吸收塗層的使用。因為殲 -20 的武器艙無法攜帶霹靂 -XX 系列等對支 援機型最具威脅性的中國人民解放軍空軍霹靂 -XX超遠距超大型空對 空飛彈，所以殲 -16 比殲 -20 更適合執行類似攔截機的任務，更適合執行類似攔截機的任務，如「空中預警管制機殲滅者」或「空 中加油機殲滅者」的任務。

更先進的殲 -20 隱形戰鬥機目前正在以每年 100 架的規模生產，預計到 2025 年這一數字將增加到每年 120 架。目前大約有 300 架殲 -20在服役，但預計最終數量將超過 700 架。

（作者Abraham Abrams為東亞軍事和安全專家）

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