「千金難買早知道」是股市名言。股票要何時介入，買在最低、賣在最高，若能「早知道」，就可能創造最大利益。但絕大部分的投資民眾都無法「早知道」，訊息的延遲經常讓投資民眾買在高點，不是長住套房，就是成為被收割的「小韭菜」。

新光金在20日中午左右，突然傳出中信金有意公開收購，股價瞬間從平盤下竄起，收盤時勁揚近6個百分點。21日開盤也以上揚近5個百分點開出，股市開盤3分鐘，成交量即有18萬6千多張，5分鐘交易量更達23萬5千多張，雖然盤中未拉高至漲停，但收盤時超過98萬6千張的成交天量， 應是當日股市最夯的炸子雞。

新光金7月4日公告現金增資普通股票10%，增資1670000000股，增資發行價格為每股8.3元，幾乎是目前淨值16.53元的對折，是7月4日收盤價10.4元的8成價，是8月2日抽籤日11元的7.5折價。新光金此次增資股票，75%由按認股基準日的原股東認購，15%由員工認股，剩餘的10%以公開銷售方式/抽籤發行，最後有45萬合格件數搶抽，中籤率只有3.37%。然大部分的增資股都留給股東認購，董事會的成員又都是大股東們，價格的設定有沒有自肥之虞？

新增資股上市發行不到3週，就傳出22日與台新金討論合併的訊息，20日更有中信金提出要公開收購新光金，董事會的大股東們有沒有事先知悉合併、收購的訊息？據23日晨間媒體的報導，台新金與新光金的臨時董事會達成合併換股事宜，根據換股比例台新金以0.6022股普通股換得新光金普通股1股普通股換股約當新光金11.29元價位，已比7月4日新光金發行的增資股已溢價3成多，凡是參與認買的原始股東都有賺錢，而認購增資的大股東們應該賺更多。

如今，23日中信金火速召開董事會，對公開收購新光金正式出價每股現金加股票合計約14.55元，新光金的出價硬是比台新金硬是高了約3.26元。從23日新光金交易總量高達126萬4千多張的天量來看，台股史上最複雜的併購戰才剛啟動。近期，手中持有新光金的股民心情，在「賣」與「留」間拉鋸震盪，真不知股票是要如何取捨去留；而對空手的股民來說，能抓住時機衝一波嗎？或者又是大神們在挖坑種韭菜呢！

雖說股票交易市場非常像賭場，在股市交易者願賭就得服輸贏。但股票是政府管理且有抽稅的交易，是不是有關單位該好好的管理與稽查，讓股票交易訊息更公平、公開，別只讓一些能「早知道」訊息的人士，有機會自肥或套利了！

（作者為空大講師）

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