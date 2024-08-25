英國作家狄更斯有小說《雙城記》，其中有句名言：這是最好的時代，也是最壞的時代。意味不論身處何時何地，只要努力奮鬥，終將成為時代主流。大哉斯言，誠然如此，若以此言，觀諸兩岸情勢，何獨不然？兩岸承平時分，大可自由去來，互通有無。而遇到緊張時刻，不更是需要摒除成見，溝通交流？

於是雙城記外，台北上海雙城論壇，也在緊密而審慎的規劃籌辦當中。兩岸急凍，儘管氣氛有些躁動不安，但是四方有志之士，各自鴨子划水，仍舊暗中使勁，全力促成好事一樁。所以台北市市議員秦慧珠女士，及中華美韻合唱團團長曹平霞女士，率團員一行近30人，繼3月份來上海探路踩點之後，在8月9日到13日，五天之內，密集有三場盛大演出，唱遍十里洋場，尤其是在上海大世界粉墨登場，為黃埔區盛夏的暑氣，帶來了一絲清涼。在眾聲喧嘩之中，我們帶來唯一的優美和聲，就像兩岸之間獨特的合音天使一般，以歌會友，探望鄉親父老，傳遞友誼和善意，先行預見了彼此的美好未來 。

可能還有雙城論壇大戲在後，但我們也是主秀，不管是暖場的歌手，或先行吆喝走動的要角，就早早把場子熱絡起來，使得會場當下可以燈光美，氣氛佳。當然也有一些始終唱衰我們的異聲，給我們扣帽子，往我們潑髒水，但是議員團長和團員齊心，大家共同努力，默默營造和諧的氣氛，以利後續種種發展。

除了議員辦公室，協助行政對接商談，還有對方和我們同台唱和的紅楓上海藝術團，與小弟所屬的中華美韻合唱團，也就人數、節目安排、如何穿插和演出時間等等，都務求被此對等和互相尊重。從表演節目的項目以及化妝，預演走位，出場先後，甚至是音響的效果，麥克風的數量種種，無不需要協調討論，於是雙方團長的熱線溝通，頻繁而熱烈。其中當然除了繁雜，也有逸趣橫生的一面。例如兩岸的用語各自不同，有時雞同鴨講，憑添趣味。像是麥克風台灣的說法，是英文microphone的直接音譯，但陸方就叫話筒，但是台灣的家用電話的聽筒，也叫做話筒，所以就會有誤會產生了。而表演當場的擴音器，陸方叫做喇叭筒，攝影機叫攝像器，電子看板他們叫電子屏幕。兩岸之所以不同，此處細節，可見一般，所以交流討論何其重要！

當然會遇到困難，例如上海大世界居然沒鋼琴，團長透過關係，臨時租來一台電鋼琴應急。舞台上沒有演出人員的階梯，也沒有關係，大家就臨時改變隊形，排成長長的一列，反正我們是漂洋過海，為了兩岸和聲及合音而來。回到了家鄉，怎麼唱都行，為了鄉親父老而歌，唱什麼都好，回家就好。同胞們一樣都興高采烈的給我們鼓掌加油，唱完在台灣說安可，上海人說再來一個！

以上都是在舞台之前，鎂光燈中，眾目睽睽之下，眼見為憑，不由得我胡說。但是在舞台布幕之後，觀眾看不見聽不到的，我來現場報導，當下爆料給大家。例如有一場加碼，唱完台上擺了三張桌子，一桌古琴演奏，另外兩桌筆墨演出，兩岸各自派出書法家，當場揮毫，作為活動的高潮。小弟我是教洋文的，根本不是書法家，跟文史也都不相關，但是當天我得上台寫字。於是我先找到了當天要在台上和我同台競技的書法家張兄。先說我是業餘外行，請他只用三分實力就好，免得場面難堪。

作者在台上揮毫。（作者提供）

張兄是個30歲的年輕人，而我即將奔六。他大概覺得我還蠻好玩的，就拿了紙筆給我，這紙長180公分寬36公分，他先幫我把紙折成6格，寫5個字，最後落款。還先問我是否用印？我說沒帶，怕摔破，他答那麼他也不用。再來讓我在台上幕後開筆練字。練玩又折好另外一張，以便我待會正式上台用。因為我穿著合唱的白襯衫和紅領結，他又幫我去洗毛筆，免得等一下筆尖凝固變硬。以上凡此種種，照顧無微不至，不知道該怎麼感謝他。上台的時候，我居中，他站旁。我臨時起意想說在開筆前握手示意，他馬上就伸過來，而台下瞬間爆出如雷的掌聲。

而後我們在舞台幕後，私下交換當天書作，因為不在節目行程之中，一時情急，手足無措，我無以報答他的幫忙，就說這筆是台灣製，不介意請他留著，沒想到他立馬也掏筆相贈，這場景有點像運動選手，賽後交換球拍。因為我還得換唐裝演出，上海書法家張兄又幫我去洗筆了……

話說我們未經單位授權，未向長官請示，當然也未獲同意，卻有著以上感人的互動交流。我也深知外交有其儀節，士大夫無私交，豈可私相授受？四大原則，對等尊嚴善意互惠，缺一不可。但說對等，我居中站C位，談尊嚴，他幫我洗筆兩次，至於善意，滿溢出來了吧！最後互惠，他送的筆比我送他那支，大三倍以上！

天高皇帝遠呀，我們升斗小民交個朋友，兩岸同胞相見同歡呢！有何不可？（黎家慶／英文教師）

中華美韻合唱團赴上海演出。（作者提供）

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