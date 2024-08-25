NCC雙標、獨裁、黨同伐異、委員們淪為迫害異己的打手和政媒共生的寄居蟹，這些並非新聞，而是民眾所皆知的舊聞。2020年台灣民意基金會調查，過半以上的受訪者認為NCC不應關閉中天新聞台，但NCC鄙視民意，執意為政治服務。背後究竟是政治惡勢力施壓？還是NCC委員甘願跟政治勢力沆瀣一氣，真相至今不明。

追殺中天 甘為政治服務

林麗雲、王維菁2位卸任的NCC委員，24日再度公開批判NCC，2人不僅直言NCC「嚴重腐化與腐敗」，更挑明NCC已變身「首長制」，「委員不具決定權」！2人無疑是告訴眾人，國家通訊傳播委員會委員的存在與功用僅僅是橡皮圖章，委員成為擺設，決策是主委一人說了算，陳耀祥是NCC的獨裁者！那麼我們要問，陳耀祥一個人敢冒「迫害媒體、戕害言論」之天下大不韙，而迫害媒體嗎？還是陳耀祥也只是他人的政治馬前卒和橡皮圖章？

林麗雲、王維菁不能逃避當年參與關中天新聞台的事實，畢竟2人與「NCC最大的惡」距離最近，比任何人都清楚關中天的真實原因，不先自清當年之惡，就以批評NCC來自褒自詡，這不是自命清高、沽名釣譽嗎？有人希望釐清關中天台背後的惡勢力，2人卻對詢問已讀不回，難怪人們質疑2人只是企圖利用「NCC前委員」身分爭取名利。2人根本沒有資格以所謂的「真實心聲」來批評NCC、批評政媒共生，因為他們本身就是政媒共生的一環，曾利用這種汙穢的共生關係來獲得權位。

林麗雲、王維菁2位學者洋洋自得，自稱在NCC任職時「立場很中立」，對抗獨裁的陳耀祥和腐敗的NCC委員會，投票經常出現「2：5」的結果。既然如此高尚、大無畏，如此不懼強權、不肯同流合汙，又怎麼在面對輿論詢問關中天這項NCC最大的惡時，就噤聲不語呢？

2人終於承認，當初關中天的7：0投票結果是「蠻橫獨裁」的首長凌駕「誤入政治叢林的小白兔」委員、是NCC腐化的結果！2人一而再地批判NCC，把自己裝扮成正義化身，但社會大眾不會忘記，2人是接受民進黨政府委派追殺中天，曾在NCC聽證會大放闕詞責罵中天的事實。

2人如今心虛，不敢回應輿論，難免啟人疑竇，是因為在NCC內部鬥爭中敗下陣來，才聯手批判NCC，企圖以此作為政治談判的籌碼？若不是，那麼就應該先說清楚當年關中天新聞台的真相，包括是誰在幕後下指導棋？真正理由是什麼？不反省認錯，就沒有資格批判自己曾經參與的「政媒共生體」。

助紂為虐 還想沽名釣譽

尤其，王維菁與林麗雲2人近乎爆料指「部分委員總是可以完成業者與業界交辦的任務」，又說「NCC的外部挑戰在於『干預力量太大』，導致空有獨立機關之名」。2人必須向社會大眾說清楚、講明白，所稱的「業者」、「業界」是誰？交辦的是什麼「任務」？為什麼這些業者與業界可以「交辦」NCC委員任務？他們是NCC的上級單位嗎？

會去交辦NCC任務的業者，應與媒體產業脫不了干係，更進一步說，這些業者與業界是不是就是長期被輿論譏諷的「黨媒」、「側翼」或享盡特權的電視、週刊，是否因為「陳耀祥辦事，業者與業界放心」，陳耀祥必須連任主委，否則任務無法執行下去？此事茲事體大，王維菁、林麗雲沒有逃避閃躲的空間，須向全民和監察院道出真相！

學者是民眾景仰的對象，因為讀書人明辨是非、無畏強權、堅守正義，但讀書人也有最為人所詬病與唾棄的，就是欺世盜名、沽名釣譽、助紂為虐。讀書人又要助紂為虐、又要沽名釣譽，就會遺臭萬年，受人唾罵。林麗雲、王維菁是學者，是讀書人，相信內心仍有讀書人的良知。陳耀祥成為NCC的獨裁者，固然令人憎惡，但幕後的政治勢力更可惡，2人有責任說出真相，勇敢認錯，也承認NCC關中天台的錯，如此全民都將樂於當2人的後盾，共同揭發、針砭「NCC政媒共生體」之惡，而不會認為2人矯情。