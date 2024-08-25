NCC前任委員林麗雲、王維菁卸任不到1個月又開轟了，她們直言現在的NCC嚴重腐化與腐敗，還炮打代理主委翁柏宗不適任，容易為政治及業者服務。但面對關中天新聞台的蠻橫無理錯誤，她們卻繼續龜縮避談，比起陳耀祥和翁柏宗對民進黨政府的「愚忠」，更加低級、失格！

林麗雲、王維菁從事反媒體壟斷運動，被時任行政院長的蘇貞昌欽點擔任NCC委員，扛起「關中天」的任務，2人曲承上意成為關中天的劊子手，卻在爽當委員4年後幡然驚醒，自白當前新聞頻道「政媒集團化」，已成為台灣民主的危機。

2人突然「窩裡反」安的是什麼心？惹人猜疑。有人猜是因她們回校教書，得懂得大是大非，否則要拿什麼臉來面對學生的質疑；也有人認為，2人是求官不得才想要玉石俱焚，弄壞這鍋粥，好斷尾求生。

只是這番真心告白並沒受到重視，還被民進黨當作是忘恩負義的狗吠火車言論，行政院質疑她們在任時為何沒有依職權來遏止亂象。但不管外界怎麼猜，2人都沒再說明，更不願對關中天一事回應和道歉。

原以為2人就此拍拍屁股走人，但這回受邀參加媒改座談再把往事一吐為快，在NCC人事還在立法院擺不平之際，直接炮打NCC內部的腐敗，點名陳耀祥曾批評她們無從置喙NCC人事，更直言翁柏宗不適任，會容易被政治干擾。

這話說得一針見血，但NCC的腐敗她們難道不是幫凶？稱自己和其他委員立場不一樣，是永遠的2：5，就能出淤泥而不染嗎？嘴上說不求官，卻卸責不認錯，就別再往自己臉上貼金了。