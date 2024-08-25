美國白宮國家安全顧問蘇利文即將訪問北京，這位在拜登政府身居最高戰略要津，理性但鷹派主導「美中對抗」軍事、經濟、科技所有步驟與節奏的要角，說來竟是「第一次訪問中國」！壓根不識對手，卻經年與其搞得你死我活？！

一般外界推論，蘇利文此行主要目的，是「爭取拜登卸任前」能有一場意義體面的中美高層「拜習會」。

拜登如今在美國大選的激烈輿情態勢中，總統的權力已經氣若游絲，國際上既無力平息烏克蘭與中東戰爭，掐指算算若能有「風光下台」的歷史歌頌局面，只能靠「美中關係」能否留下最後榮耀的一筆。

但大陸外交部在宣布蘇利文訪問行程的同時，也毫不客氣地直指：美方在「關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁」等各種的無理舉措；尤其「台灣問題」，更是中美關係「第一條不可逾越的紅線」！

這幾乎是2024以來，北京正式對美國「公開呼籲」重複、反覆超過數十次的一貫內容了。因為對於北京來說，習近平與拜登從峇里島、舊金山到所有熱線通話的一切反覆溝通強調，最終都面臨拜登政府「說一套、做一套」的無情現實。

蘇利文與拜登此刻最後的「所圖所求」，說到底依然也還是私心不變的「美國（拜登）自身利益」！於是拜登所期待的這一場面子上、形式上，卻毫無實質意義的「畢業旅行」，北京真有必要一邊大翻白眼，一邊陪拜登翩翩起舞？

在7月接連發生川普被刺殺、拜登宣布退選、賀錦麗接手參選之前，其實「美中關係」已經提前進入某種「非常態性的模糊曖昧」！最明顯的是美軍的印太軍事布局，即使「環太平洋聯合軍演」也失去了過往針對中國的肅殺性與鮮明度。尤其賴清德520就任致詞之後，美軍印太系統發言幾近緘默。

今年上半年包括布林肯、葉倫、雷蒙多密集訪問北京，原本宣布預定的「施壓、審查、制裁」後來也都有所滯延。這一切都暗示且凸顯著「後拜登時代」並無法強烈持續地把握「美中對抗」的信心與基調！

因為即使美中對抗的「大方向」確實不會改變，這是歷史性彷彿注定的篇章。但沒有人真正能確認或證明：美中一旦全面對抗，包括「台灣問題」在內的最後結果將是百分百「符合美國最大利益」！

也因此在描繪或估算「中美對抗」的歷史背景下，每一次的「美國大選」期間，確實似乎是兩岸關係進入某種「華府意志與行動的真空期」！而這段真空期，恰是剛好能由北京「覆蓋並主導兩岸關係」趨向緊張或和平的全面實質進度。

過往對於兩岸未來歷史性「終將一戰」的分析預測，幾乎都集中在「美國總統大選之前」有一段權力運作真空期；北京必將利用這個時間點推進實質統一。如今看來這個「時間點」確實相當合理！一旦華府權力的功能、意志相對離散，如同烏克蘭與中東戰爭，華府能給的幾乎僅有對外宣稱的「斡旋」與「呼籲」。

即使眼下賀錦麗確有不少勝算，也將延續民主黨與拜登的國際外交路線，但「執政班底」肯定仍要大換一批！華府官員們即使此刻依然權力滿手，但在面對總統大選不久之後即將「換老闆、捲鋪蓋」的政治現實，很少人會「繼續強烈堅持」路線；多數人甚至已經開始洽詢準備「換跑道、找工作」了。

政權一旦來到交班交接，這是權力季節的遞嬗催促著花開花落。「時間、人性」始終有著斷層與無常，在美國呈現的是新一番政壇新局，在兩岸則可能是正式進入戰爭動盪風險！尤其引發最大風險的，是按耐遮掩不住的台獨意圖。

也因此，眼下今年的美國大選勝敗猶未可知，但下一波2027年過後、2028年之間的那一場兩岸空前危機，卻已經如實在那裡等著了。