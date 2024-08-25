7月31日任期屆滿的國家通訊傳播委員會（NCC）委員王維菁和林麗雲，在卸任前發表公開信痛批「政媒集團化」，24日再狠批NCC嚴重腐化與腐敗。兩人義正詞嚴狂轟NCC失格，卻忘了自己正是戕害新聞自由的共犯、曾扮演關中天新聞台劊子手，只想以廉價的自白搏清譽，士大夫之無恥，莫此為甚！

NCC在前主委陳耀祥任內，沒能促進通訊傳播業健全發展，反淪為執政黨掌控媒體的利器，導致監理失能、產業失衡，傳播通訊業亂象叢生。其中影響最大、嚴重戕害新聞自由的關中天新聞台事件，是政府第一個赤祼祼的干預媒體經營、箝制新聞自由的惡例，不只加劇台灣社會內部的矛盾與對立，更是中華民國新聞史最黑暗的一頁。

學界出身的NCC委員王維菁與林麗雲，自我馴化為執政黨監管新聞的橡皮圖章，直到要卸下委員身分了才猛然覺醒雙手已玷汙了整個媒體監管體系。卸任前，兩人發表公開信「NCC傳播委員卸任建言」，抨擊NCC失職導致政媒集團化，致使電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失其公信力和社會影響力。

上述建言固然屬實，但兩人面對關中天新聞台的責任卻默不吭聲，令外界不禁質疑學者良知竟如此輕薄。不料兩人24日應台灣媒體觀察教育基金會邀請線上座談，以「NCC卸任委員的真實心聲：台灣媒體發展的回顧與展望」為主題侃侃而談卸任心情，自誇在委員會是絕對少數與稀有動物，但面對網友提問「不應關掉中天，應讓不同聲音在社會並存。」卻再次噤聲不語。

按2020年5月外洩的「鬥賴關中天」總統府密件中，點名NCC人事安排兩位媒改學者，立場偏綠可以配合處理中天。姑且不論王、林是否為欽點的「處理中天學者」，中天不斷被冠上莫須有的「不實報導」罪名，關台過程完全照密件劇本走。依目前中天被濫罰的行政訴訟已取得16連勝，凸顯兩人確已「稱職」扮演了新聞自由劊子手。

這回兩人狂放馬後炮，抨擊「NCC嚴重腐化與腐敗、運作淪首長制，讓他們無法伸展抱負與理想。」還竊竊自喜陳耀祥很生氣兩人發表的公開信，唯獨觸及中天關台議題同樣噤聲不回應，這種只想洗白、心虛不敢勇於認錯的學者，有什麼資格批評別人？其言論比陳耀祥及其他4位委員更低級與失格！

兩人大概忘了擔任委員前，曾以學者身分公開反對旺中併購中嘉案，也曾檢舉過中天電視台。接任NCC委員後，毫不避嫌擔任中天新聞台換照案聽證會主持人，兩人偏頗言論歷歷在目，導致聽證會淪為對旺旺中時集團董事長蔡衍明的公審大會，顯見兩人在政府名器與高薪誘惑下，甘為執政黨鷹犬、無視新聞自由對民主政治發展的重要性。

更令人嗤之以鼻的是睜眼說瞎話，兩人強調委員會永遠是「2：5」（NCC共7位委員），卻忘了中天關台案是「7：0」通過的。顯見兩人想在回學界前，極力挽回清新學者的形象。只是面對中天關台這題考題，她們宛如只會放空包彈的「政治蜉蝣」，沒勇氣、也答不出來。而未來這題未完成的考卷將如影隨形地跟著她們，因為這是學術殿堂上最核心的學者良知！（作者為大學教師）