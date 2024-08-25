美國總統候選人川普在在田納西州舉辦的比特幣大會登高一呼後，正式將加密貨幣行情走勢掛鉤美國總統大選！持續發行NFT一波波騷操作，單季更有300萬美元政治獻金來自加密貨幣，已經嚐到甜頭的川普，強調美國主導全球加密產業的重要性，更不能被其他國家搶走世界第一的鋒頭。

這也難怪，當賀錦麗接受民主黨提名後，她幾度聲勢暴漲，都造成比特幣價格明顯下跌，顯見幣圈已樂見共主川普，不期待民主黨持續執政。當然，美國證監會在今年初已經開放比特幣現貨ETF，累計凈流入量已達178.8億美元，之後緊追香港成為第2個推出以太幣現貨ETF的集中市場，民主黨確實也有端出牛肉政策。

川普甚至還跟加密貨幣礦機老闆們見面，矢言要確保剩餘的比特幣都在美國產出。如果川普真能勝選，難保不會像薩爾瓦多總統布克勒一樣，將比特幣列為法定貨幣，還成立專門操作加密貨幣的新銀行，甚至要求聯準會像黃金一樣，將比特幣列為戰略儲備資產。

美國大選最終的激烈決戰，確實讓加密貨幣近期行情持續震盪盤整，BitMEX創辦人Arthur Hayes先前表示，建議加密貨幣交易員密切關注未來美元兌日圓匯率的變動情況，因為為遏制日圓在秋季加快貶值，中國與美國政府可能採取行動。他預測說，如果他的理論成真，將引發加密貨幣新一輪上漲，因為面對全球法定貨幣貶值，比特幣是表現最好的資產，屆時比特幣甚至有望上漲至100萬美元大關。

台灣的投資大眾能不能跟上這波加密貨幣牛市，特別是透過購買ETF的方式，降低暴起暴落的投資風險？中央銀行的報告就指出，比特幣現貨ETF不僅可降低比特幣的投資門檻，亦可使比特幣成為金融市場的投資選項。因此可望吸引部分傳統金融市場資金投入虛擬資產，並可能提高虛擬資產流動性。

尤其台灣的VASP虛擬資產同業公會已經成立，合法合規成為本土交易所的主旋律！包括台灣大哥大旗下富昇數位完成金管會洗錢防制法令遵循聲明，MaiCoin集團準備上市並獲得遠傳、聯邦集團與和鼎創投等的投資，Rybit交易所則宣布自8月23日起暫停個人用戶服務，都是在大監管時代下，產業走向正軌的明白跡象。

為了推動監管政策成為產業發展的競爭力，而不是成為路上的大石頭，第九屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將於9月3日在台北遠東香格里拉大飯店舉辦。經過連續8年的成功舉辦，《WHATs NEXT》峰會成功串連海內外網路新創產業，攜手迎接AI與Web3.0的科技趨勢新浪潮，包括前行政院長陳冲也將以「CBDC與穩定幣發展的重要性」為主題發表演講，精彩盛況可期。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）